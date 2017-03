Kjente bukker på badetur

Eventyret om de tre Bukkene Bruse som skal til seters for å gjøre seg fete kommer i veldig ny drakt. Riksteateret setter opp forestillingen to ganger i Verdal 1. april. Den ene forestillingen er allerede så godt som utsolgt.

Vannsklier

I Riksteatrets dukketeaterversjon er Bukkene Bruse som vanlig på vei til seters for å gjøre seg fete. Men på veien dit ser de et nytt skilt: Badeland – 200 meter. Bukkene blir fristet til å leke i det våte element. De velger altså Badeland og vannsklie fremfor setra. Badeland er spennende, særlig den superkule sklia Snurre Snabel. Men så kommer det bøllete trollet og lager kaos på badelandet. Her må den største bukken Bruse ta tak.

Også for de minste

Premieren var høsten 2015, og siden har forestillingen høstet veldig gode anmeldelser. «Ellevillt badelandsbesøk», skrev NRK om oppsetningen som passer for alle barn i alle aldre.

Dukkespillere er Marianne Edvardsen, Per Emil Grimstad, Suzanne Paalgard, Sarah Sandberg, Marte Stilp, Knut Wiulsrød og Espen Bråten Kristoffersen. Regissører er Anne Marit Sæther og Espen Dekko. Komponist Martin Smidt har skrevet sanger til stykket. Spille tiden er på 45 minutter.

Fra 1842

Det originale folkeeventyret om bukkene fikk Peter Christen Asbjørnsen høre fortalt av Anders Lysgaard fra Biri i 1842. Eventyret ble første gang gjengitt i tredje hefte av Norske Folkeeventyr (1843). Eventyret handler om tre geitebukker som på vei til sommerbeite på en seter blir truet av et troll under ei bru. I Riksteateret dukker trollet også opp, men altså i helt andre omgivelser.