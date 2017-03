Nå er legevakten åpnet

Cirka 115 millioner kroner har det kostet å ferdigstille kombinasjonsbygget, som ligger kloss inntil Sykehuset Levanger og rommer blant annet helikopterlandingsplass på taket og interkommunal legevakt i 1. etasje. Tirsdag ettermiddag var det duket for offisiell åpning av legevakten for kommunene Frosta, Levanger, Verdal og Inderøy. Totalt dekker de nye lokalene på 354 kvadratmeter legevaktsbehovet for om lag 45.000 innbyggere på ettermiddager, kveldstid og om natten før ordinære legekontor åpner om morgenen i hver enkelt kommune.

Stor jobb

Tirsdag flytter legevakten Byggingen av Kombinasjonsbygget i er sluttfase.

Peter Daniel Aune er daglig leder for den interkommunale legevakten, og sier at det har vært en hektisk overflytting som begynte klokken 08.00 tirsdag morgen for å få alt i stand til første kveldsvakt i nye lokaler utenfor selve sykehuskroppen.

- De ansatte har gjort en fantastisk innsats for å få dette klart til åpningen. I tillegg har vi hatt god assistanse og samarbeid med Helse Nord-Trøndelag for å få alt opp og i gang. Nå gjelder det bare å få opplyst om at den nye legevakten er åpnet og at vi har flyttet, sier han.

Han trekker fram universell utforming, moderne lokaler skreddersydd for legevakt og bedre og selvstendig struktur på vaktordningen som store fordeler med den nye legevakta.

Første pasient kom tidlig

Til stede på åpningen var blant annet styreleder for legevakten, Bente Molde, samt Verdalsordfører Bjørn Iversen som leder representantskapet for de fire deltakerkommunene bak legevakten.

- Levanger kommune skal ha ros for å legge til rette for dette, sier Iversen, og legger til at han er glad for samarbeidet med både kommuner og helseforetak.

Til stede var også en av legevaktlegene, Kjetil Klungre, som begynner på jobb i nye lokaler fra i dag av.

- Det er et veldig flott bygg, og det blir spennende å se hvordan det blir å drifte det etter at vi har klippen navlestrengen fra sykehuset. For publikum blir dette flotte lokaler å ta i bruk også, sier han.

Den første pasienten ved legevakta kom i tide til åpningen, og fikk vite at legen kom først noe senere. Dermed måtte hun vente litt før hun fikk konsultasjon, men fikk til gjengjeld kaffe og bløtkake i sofaen på venterommet.

- Jeg kommer fra Ytterøy, men bor i Oslo og var hjemme en tur da jeg måtte hit. Det har blitt flotte lokaler, som jeg er sikker på vil gi brukerne et godt tilbud. Lokalene er både større og bedre utformet enn de forrige, sier Liv Forberg.

Flere flytter inn

29. mars kommer også ambulansetjenesten med flyttelasset inn i lokalene, og vil bli naboer med legevakta. Levanger kommune, som er byggherre og vertskommune for legevakta, jobber nå også med å få godkjent helikopterdekket for permanent bruk. Det skjer etter alt å dømme allerede onsdag.

- Det foreligger også planer om å etablere et voldsmottak i samme bygg som oss, og som kan gå inn under samme tjeneste. Men det er et prosjekt vi stadig jobber fram, sier Aune.