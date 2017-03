Er du E6-nysgjerrig?

Hit kommer også Bernt Helberg fra Statens vegvesen for å orientere om de forskjellige alternativene som i dag ligger på bordet. Øst, vest, over eller under jorda? Prosessen er ennå i en tidlig faste, men ny E6-trase gjennom fylket er noe som både berører og engasjerer.

–Vi ønsker derfor å være på offensiven, og tar gjerne debatten i forkant, sier Gunnar Jermstad. Han er styremedlem i Skogn senterparti, og det er partiet som inviterer til møtet på Reehaugen. Jermstad håper mange finner veien, og her trenger du selvsagt ikke vise til noe partimedlemskap for å komme inn.

–Det kan hende langt flere er interesserte i temaet, poengterer Jermstad. Og stiller selv med et åpent sinn med tanke på de ulike forslagsskissene.

Etter E6-debatten gjennomfører Skogn senterparti sitt årsmøte.