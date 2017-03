Museumslaget står på

Skogn museumslag avholdt nylig sitt årsmøte og her er deres årsmøteberetning.

«Museumslaget hadde sitt årsmøte i Herrestua på Alstadhaug den 9. mars med god deltagelse. Styret har vært som følger: Sigvard Gilstad (leder), Knut Dahlen (sekretør), Marianne Skreden (kasserer), Kolbjørn Fostad (styremedlem), Jon Oddvar Skei (styremedlem), Olav Norberg (styremedlem), Arne Bakken (varamedlem) og Johan Holan (revisor).

Av årsmeldinga går det fram at det ble gjennomført flere dugnader.

I tillegg til det årlige renhold i Ammestua og rydding av uteområdet, ble det foretatt en «kantklipping» av torvtaket ved hjelp av lift. Ellers har laget et løpende arbeide gående med å oppdatere merkinga av gjen- standene i Ammestua, samt protokollering av nye gjenstander.

Planlegginga av et nytt Alstadhaugseminar i 2017 - det fjerde i rekka - begynte allerede tidlig i 2016. Arrangementet er lagt til søn. 3.september, og temaet for seminaret vil være «Kvinners kår i det nye Norge fra midten av 1800-tallet og framover til ca 1930».

Museumsstrukturen i Levanger kommune fikk i 2016 et løft, da MIL (Museene i Levanger) nå er oppe og går. MIL er organisert som et dialog- og rådgivningsorgan for museene i Levanger, og det er allerede avholdt flere møter. I den sammenheng var Skogn Museumslag vertskap for et møte i MIL i slutten av august. Møtet ble avholdt i Herrestua, og ble avslutta med befaring i Ammestua.

Ved valget ble hele styret gjenvalgt med akklamasjon.

Under eventuelt informerte sekretæren nærmere om høstens Alstad- haugseminar, og Eystein Sundal fortalte om menighetsrådets planer om å forsøke å få til gaiding i Alstadhaugkirka i sommermånedene.

Etter at årsmøtet var avslutta, holdt Jon Suul et meget interessant kåseri «om folkekunst i Skogn. Gammelt handverk i samlinger og hjem».

Han berørte bl.a. en del av samlinga i Ammestua, samt gjenstander som er i privat eie. Noen av tilhørerne hadde også med seg gjenstander som Suul kommenterte.»