Sier opp leieavtalen ved Verdal hotell

Dårlig julebordssesong og stille perioder etter nyttår gjør at Gøran Åke Hall og kona Cecilie har permittert en stor andel av sine ansatte ved Verdal hotell. Det melder Trønder-Avisa onsdag kveld.

Brannvesenet krever våken nattevakt ved hotell – Vi vil respektere kravene, sier hotelldriver Gøran Hall ved Verdal hotell.

– Det er slitsomt både for dem og for oss, men på grunn av lav omsetning og økonomisk usikkerhet, har vi vært nødt til det, sier Gøran Åke Hall til Trønder-Avisa

Vil videreføre tradisjon og fornye litt Gøran Hall (49), Cecilie Egge Hall og hennes datter Iselin (15) har ingen planer om å snu alt på hodet når de tar over Verdal hotell.

Deres leieavtale åpner for et mulig kjøp av hotellet, som i over 30 år ble drevet av eier Kari Lerberg. Avtalen varer fram til 1. september i år, og Hall sier til avisen at de driver hotellet fram til det, dersom ingen kjøper dem ut tidligere.