Vil satse på trøndersk bymetro

Fylkespolitikerne i et samlet Trøndelag fylke ønsker et intercity-tilbud med kollektivtrafikk mellom Trondheim og Steinkjer i forbedret utgave. De mener at pendleravstanden mellom Steinkjer og Trondheim må være én time innen 2030, ifølge NRK Trøndelag.

– Hovedsatsinga er å få til et intercity-tilbud mellom Trondheim og Steinkjer. Det er mellom Trondheim og Steinkjer de tyngste reisestrømmene går, og det er bare med tog vi kan greie å få det til en times reisetid, som er akseptabel pendleravstand, sier påtroppende direktør for samferdsel i Trøndelag fylkeskommune, Erlend Solem til NRK onsdag.

Metro-system

Han la da fram fylkesadministrasjonens forslag til samferdselsstrategi for Trøndelag fram mot 2030 sammen med påtroppende fylkesrådsmann, Odd Inge Mjøen.

De uttaler til NRK at de ønsker å utvikle et godt togtilbud innen nye E6 på strekningen står ferdigbygd i løpet av 2020-tallet. Ellers frykter de at veiene fylles opp av busser. I og rundt Steinkjer og Trondheim, og kanskje flere byer, ser de for seg et buss-system, som de kaller «metro». Dette skal være supplert med andre framkomstmidler.

Hvilke byer som skal få løsningen skal avklares i forbindelse med regionanbud i 2021.

Trønderbilene framsynt

Administrasjonen foreslår også å gi AtB ansvar for kollektivtilbudet i et samlet Trøndelag, og legger til at Trønderbilene har vært framsynt i den sammenheng.

- Trønderbilene har skjønt det med sammenslåing lenge før fylkene gjorde det. Trønderbilene har kontrakter i Trondheim og har vært der i mange år, sier Solem til NRK