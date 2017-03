Kommunal rapport: - Hastverk kan gi dårlig løsning

Mange kommuner har det nå så travelt med å skaffe nye omsorgsplasser at det kan gå ut over kvaliteten på det som bygges, skriver Kommunal rapport i lederen for dagens avis.

Avisa har besøkt Verdal og deltatt på formannskapsmøtet hvor planlegging av det nye helsebygget på Garpa ble diskutert.

I lederen kommenterer de at den nye tilskuddsordningen som bare gis frem til 2021 gjør at det blir travelt når man i løpet av fire år skal velge og regulere en passende tomt, planlegge tilbud og funksjoner, gjennomføre anbud og dernest en stor byggeprosess.

- Det kan bli knapt med tid til å involvere ansatte, fagfolk, brukere, pårørende og politikere. Kanskje blir det heller ikke tid til å vurdere nøye hvilke behov bygget skal dekke og hvordan, skriver avisa.

Dette synet delte også Venstres Brita Kleven Thorsvik og Marit Voll fra Senterpartiet under formannskapsmøtet i Verdal.

- For min del vil jeg at vi skal starte fra scratch. For at det skal bli eierskap både politisk og blant innbyggerne, ønsker jeg meg en bedre prosess, sa Voll under møtet.

I rådmannens innstilling legges det opp til byggestart i 2019 i Verdal. Det betinger endelig vedtak i kommunestyret senere i vår.