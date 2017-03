Nå måler de farten din på E6

Væretunnelen og Stavsjøfjelltunnelen på E6 mellom Trondheim og Stjørdal blir fra og med fredag klokken 12 brukt til gjennomsnittsfartsmåling av Statens vegvesen. Det melder de i en pressemelding.

– Strekningsmåling av fart har vist seg som et svært godt trafikksikkerhetstiltak fordi farten reduseres over en lang strekning. Det er godt dokumentert at lavere fart reduserer ulykkesrisikoen på vegene, sier Jørgen Bysveen i Statens vegvesen.

Gjennomsnittshastigheten til trafikantene vil bli målt i begge retninger i begge tunnelene. Systemet vil fungere på samme måte som i Helltunnelen, som i dag har strekningsmåling i nordgående retning.

Sørgående retning i Væretunnelen blir ikke satt i drift med en gang. Der mangler en sensor for at systemet skal fungere. Skiltene vil forbli tildekket til sensoren er på plass. I påvente av doble tunnelløp, som ble vedtatt i 2016 og er under planlegging, har Statens vegvesen de siste årene gjort flere tiltak på strekningen for å ivareta sikkerheten til trafikantene. Strekningsmåling av fart er det siste av disse utbedringstiltakene.