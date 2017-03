Ber leger behandle vgs-elever som alle andre

Nord-Trøndelag fylkeskommune sendte 14. mars et brev til fastlegene i Nord-Trøndelag. Fylkeskommunen, som eier vgs-skolene, skriver at man de siste månedene har fått en rekke henvendelser fra elever som ønsker å få dokumentert sykdom hos lege, men som blir avvist.

– Fylkeskommunen har fått henvendelser fra elever som sier at fastleger ikke har imøtekommet forespørsler om legeerklæring på sykdom. Fylkeskommunen håper elever i videregående skole blir ivaretatt på lik linje med andre brukere av helsetjenester, gjeldende bestemmelser i helsepersonelloven og i pasient- og brukerrettighetsloven, samt i legenes etiske regelverk og alminnelige retningslinjer som legene skal følge for godt attestasjonsarbeid, står det i brevet som også er sendt til kommuner i fylket, Helse Nord-Trøndelag og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Brevet er signert av administrasjons- og utviklingsleder Maria Tanem Møller og rådgiver Charlotte Fætten Aakerhus.

Ny regel

Elever i videregående skole har siden skolestart i fjor vært nødt til å ta turen til legen for å unngå fravær om de er syke.

1. august 2016 skjerpet man fraværsreglene. Elever med over 10 prosent fravær i et fag, får ikke lenger vurdering i faget. Men man kan unngå fravær hvis en har dokumentasjon på at man er syk.

Fylkeskommunen skriver i det samme brevet at de har forstått at dette skaper mye pågang hos fastleger og annet helsepersonell. Fylkeskommunen ønsker å avklare forhold som kan lette pågangen hos legene.

De skriver at elever med dokumenterte kroniske sykdommer skal slippe å dra til lege hver gang de er syke.

– Sykdom som gjør det vanskelig eller lite hensiktsmessig å oppsøke sakkyndig for hvert enkelt tilfelle, kan dokumenteres med egenmelding i kombinasjon med annen type dokumentasjon. Slik dokumentasjon kan være erklæring fra sakkyndig som godtgjør at eleven har en kronisk sykdom, eller dokumentasjon som viser at eleven er under utredning eller oppfølging for udiagnostisert sykdom. Dersom ikke annet framgår er dokumentasjon av kronisk sykdom gyldig inneværende skoleår, skriver Fylkeskommunen.

Fraværet har gått mye ned

Fylkeskommunen viser til at det i de fleste fag skal mye til før elevene når 10-prosentsgrensen. Fylkeskommunen og de videregående skolene informerer om at det ikke er nødvendig å be om legeattest før fraværet nærmer seg ti prosent.

Fylkeskommunen opplyser at fraværet er redusert med 25 prosent på dagsfravær og 34 prosent på timefravær inneværende skoleår.

– Nord-Trøndelag fylkeskommune er takknemlig for det gode samarbeidet mellom helsepersonellet i fylket og de videregående skolene, skriver de til slutt i brevet.