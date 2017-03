I ti-tida fredag kveld fikk politiet melding fra en taxisjåfør i Verdal som hadde en vanskelig kunde.

Kunden ville ikke gjøre opp for seg, var truende, og gikk til slutt fra taxien uten å ha gjort opp for seg. Politiet opplyser til Innherred at de avventer anmeldelse fra sjåføren.