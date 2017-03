Torsdag 22. mars skrev Sigvard K. Gilstad et innlegg om klimadebatten i Innherred. Gilstad tar opp oljeindustriens framtid, og skriver at det er viktig at Norge opprettholder oljeproduksjonen.

Han frykter hva som vil skje om enkelte partier får bygge ned industrien.

– Skulle for eksempel SV og Miljøpartiet De Grønne få noe avgjørende politisk gjennomslag, ville velferdsstaten fort gå mot sin ende, skriver Gilstad.

Vil ha styrt og ansvarlig avvikling

Miljøpartiet De Grønnes førstekandidat i Nord-Trøndelag, Ingrid Liland, svarer nå Gilstad i et innlegg.

– De Grønne tar på alvor at Paris-avtalen blir en av de sterkeste internasjonale drivkrefter framover. Men ikke en gang vi vil skru av oljekrana over natta. Vi vil ha en styrt, ansvarlig avvikling og gi norsk økonomi flere ben å stå på. Vi må støtte oljeavhengige lokalsamfunn i overgang til et mangfoldig, bærekraftig næringsliv, skriver hun blant annet.

Klimadebatten

Det viktigste vi gjør for fremtiden til velferdsstaten og våre barnebarn er å ta ansvar for hva som kommer etter olja. I Innherred 23. mars stiller Sigvard K. Gilstad flere spørsmål om hvordan vi diskuterer klimasaken og vi i Miljøpartiet De Grønne mener at klimaendringene er vår tids viktigste utfordring.

Klimaendringer, oljeavhengighet og tap av biologisk mangfold setter fremtidens velferd på spill. Norge ligger an til å sakke akterut. Europa og Kina satser på fornybar teknologi og her hjemme tyder det meste på at etterspørsel etter olje vil gå ned. Vi må spørre oss om vi vil ha konkurransedyktige næringer i fremtiden. Om svaret er "ja" så må vi målrette politikken mot nye, grønne næringer.

Innherred er et område som har mange næringer knyttet sekundært til oljenæringer. Trøndelag kan og bør bli foregangsregion for grønt næringsliv. Vi har naturressurser, tradisjoner og kompetanse i matproduksjon, bionæringer og industri. De Grønne vil satse på ren industri som kan skape verdier uten ressurssløsing og forurensing. Vi skal innrette jordbruksmidler mot små og mellomstore bruk. Vi vil sikre regionale midler til å bygge fagmiljøer og næringsklynger basert på lokale ressurser over hele landet.

I Norge er næringspolitikk og klimapolitikk to sider av samme sak. Oljenæringen har gitt oss verdifull teknologiutvikling og kompetanse, som vi må ta med i nye, fremtidsrettede næringer. Vi må starte omstillingen nå. Det betyr å slutte å bruke fellesskapets penger på oljenæringen og heller erstatte den med grønne arbeidsplasser. I Trøndelag må vi bruke "føre-var-prinsippet", slik at vi beholder den verdifulle kompetansen som finnes her.

De Grønne tar på alvor at Paris-avtalen blir en av de sterkeste internasjonale drivkrefter framover. Men ikke en gang vi vil skru av oljekrana over natta. Vi vil ha en styrt, ansvarlig avvikling og gi norsk økonomi flere ben å stå på. Vi må støtte oljeavhengige lokalsamfunn i overgang til et mangfoldig, bærekraftig næringsliv.

Utslipp er utslipp og "det e itj nå som kjæm tå sæ sjøl". Vi er nødt til å ta vårt klimaansvar, fordi Norge er en del av resten av verden. Vi har signert Paris-avtalen og har ikke rom til å hente ut eller bruke mer olje. Ingen problemer blir løst om alle lener seg tilbake. Nå er det uansett mange land som tar ansvar her og nå, mens i Norge satser vi på olje som ingen vil kjøpe i fremtiden.

Fremskrittspartiet, Høyre og Arbeiderpartiet gambler med velferden. Det norske oljeeventyret har nådd slutten. Sjefen for Innovasjon Norge, Anita Krohn Tråseth sa i 2015 at Norge har klart store omstillinger før. De Grønne er sikre på at vi selvfølgelig vil gjøre det igjen. Det er bare én måte å ta vare på velferden. Vi må skape nye eventyr, for oss og fremtidige generasjoner i bærekraftige næringer.

Ingrid Liland

Førstekandidat til stortinget for Miljøpartiet De Grønne i Nord-Trøndelag