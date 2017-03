– Uhyre viktig at dere lykkes med Nord universitet

I to dager har Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet vært samlet til seminar i Stjørdal. Der deltok både styreleder, rektor og statssekretæren i Kunnskapsdepartementet.

– For oss er det uhyre viktig at dere lykkes med denne sammenslåingen. En ting er å skape et Nord universitet, noe annet er at det å skape et Nord universitet handler om å gi landsdelen den skolen som trengs for at fylkene skal lykkes, sier statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet til nord.no. Foran de fakultetsansatte minnet han om målet med strukturreformen: å skape sterkere fagmiljøer.

– At vi nå får på plass en femårig grunnskolelærerutdanning er noe det er tverrpolitisk enighet om. Og for Nord universitet er det viktigste av absolutt alt å lykkes med denne masterutdanningen, sier Haugstad.

3000 i Trøndelag

For å tydeliggjøre hvor avgjørende det er at Nord universitet lykkes, pekte han på utfordringene skolene i Trøndelag og Nord-Norge står overfor.

– I Nord-Norge er det behov for 4.000 nye lærere de neste ti årene. I Trøndelag snakker vi om 3.000 i samme tidsrom. Det vil si et behov for 300 nye lærere hvert eneste år, sier han.

Foreslår merittering

Som et av flere grep for å øke kvaliteten i utdanningen, ønsker Kunnskapsdepartementet nå at universitets- og høgskolesektoren skal skape meritteringssystemer som anerkjenner god undervisning.

– Det er like viktig å ha fremragende undervisning som det er å ha fremragende forskning, og da må vi synliggjøre det også gjennom hvordan vi formelt anerkjenner undervisning. Derfor ber vi nå om at dere skaper meritteringssystemer, enten hver for seg eller sammen med andre, sier han.