Har åpnet Verdals første «barbershop»

Salongen på Minsaas plass tilbyr nå menn å trimme skjegget i ekte western-stil med en skarp barberkniv. De ansatte har ordnet en egen avdeling med barberstol og noe røffere innredning som de kaller herrenes hjørne.

–Det er et spennende konsept. Vi har vært på kurs for å lære å bruke kniv til trimming av skjegg, som er et fag i seg selv, sier frisør Beathe Sakshaug.

Skjegg-behandling er kanskje litt nytt her på Verdal, men samtidig vanlig andre steder i landet. Det har blant annet blitt veldig populært i Trondheim, hvor det nå finnes flere såkalte «barbershops».

–Vi tilbyr alltid kunden behandling av skjegget når han kommer for frisering av håret. De fleste synes det er greit, kanskje særlig de yngre. De eldre karene er mer skeptisk, men etter første behandling går det ikke lang tid før det bestilles ny time, sier frisør Kirsti Bakkeslett Olsen.

Olsen og frisør Kim Hammer er ansvarlig for den nye avdelingen, og har vært på kurs og lært seg å trimme med kniv i stedet for høvel. Prosessen rundt behandlingen er å få skjegget til å se velstelt ut.

–Først starter vi med å klippe, vi markerer linjene for å få en bedre oversikt til sluttresultatet. Skjegget smøres inn med en olje som skal gjøre huden myk, og deretter legges det på et varmt omslag og kunden kan slappe av en stund før neste prosess er i gang, sier Olsen.

Deretter legges det på skum og kunden barberes med kniv.

–Vi har i tillegg til å være frisørsalong også blitt en barbershop, og synes vi har fått litt mer bredde på kundene våre. Det er kjempespennende, sier Olsen.