Skal lage «århundrets skogdag»

– Århundrets skogdag, varsler skogbrukssjefen i Innherred samkommune, og snakker om denne siste marsdagen han gjerne vil se en massemønstring til skogs.

Begivenheten finner sted med utgangspunkt fra Kolbergvegen i Frol, og tema for dagen går under tittelen «veiprosessen fra idé til ferdig vei». Med andre ord kan du tilegne deg nærmere informasjon om søknadsprosessen, vegnormaler og tilskuddsordninger, om planleggingen, bygging i praksis, samt hogst og krav til linjeføring.

På fredag

Arrangementet gjennomføres av Levanger og Verdal landbruksforum i samarbeid med Innherred samkommune, og det går av stabelen fredag 31. mars.

Skogdagen arrangeres jevnlig, og er på mange måter et treff for alle som er tilknyttet næring og bransje. Med bygging av skogsveg, er det samtidig såpass mange innfallsvinkler at Are Søreng håper årets utgave appellerer bredt. Og skulle ikke det faglige være god nok grunn alene. Her er enda en:

–Det blir servering av varm mat og bålkaffe, lover skogbrukssjefen. Som både spår og spør: «Alle aktører i skognæringa ska kom, kjæm du?»