Vedtok å utrede mer om brann

Da kommunestyret i Verdal mandag kveld behandlet saken om organisering av samarbeidsløsninger etter oppløsning av Innherred samkommune, var det to tema som mer enn noe annet initierte debatten, kanskje heller ikke så overraskende: Brann og redning, og landbrukskontor.

Hva framtidig organisering av brann- og redningstjeneste angår, vedtok kommunestyret med 31 mot 4 stemmer å slutte seg til rådmannens innstilling, likelydende med formannskapets vedtak tidligere i måneden: «Kommunestyret ser at Verdal kommunes brann- og redningstjeneste bør inngå/være tilknyttet et større samarbeid. Kommunestyret ber om at det utredes flere alternativer og med ulike samarbeidskonstellasjoner. Kommunestyret vektlegger tilstedeværelse i Verdal kommune med egen brannstasjon.»

De fleste som var oppe på talerstolen under debatten argumenterte altså for en bredere utredning før beslutningen tas, og slik ordføreren formulerte det: en mulighetsvifte. Bjørn Iversen (Ap) poengterte at dette ikke eksluderer et eventuelt samarbeid med Levanger. Godt støttet av partikollega Arild Pedersen.

- Poenget er at vi vet ennå ikke. Det er ikke sikkert at andre samarbeidsløsninger som for eksempel med Brannvesen Midt er smart og lønnsom, men jeg ønsker å se publikum, næringsliv og ansatte i øynene, og kunne si at at da vi tok beslutningen om framtidig organisering av brann og redning i Verdal, så så hadde vi i alle fall alle faktaene på bordet, uttalte Pedersen.

Av represenentanten som var tydeligst på et ønske om fortsatt å holde hånda med Levanger, var Silje Sjøvold (H). Hun anmerket at spørsmålet om hvordan vi organiserer samarbeidet rent fysisk er uavhengig av spørsmålet om det skal være en større organisasjon eller ikke. Det handler om mer enn om det skal være en eller to brannstasjoner i Levanger og erdal, poengterte hun.

- Vi mener det er helt utenkelig å se for seg framtidig brannsamarbeid uten Levanger, uansett om man ser for seg et samarbeid sørover eller et samarbeid nord og sør, uttrykte Sjøvold, og fremmet følgende forslag: «Kommunen ønsker fortsatt samarbeid om felles brann og redningstjeneste med Levanger kommune. Samarbeidsløsning presenteres for kommunestyrebehandling i juni. Rådmannen bes utrede mulighetene for samarbeid om brann- og redningstjeneste med flere kommuner i den sammehneng.»

Sjøvolds forslag fikk fire stemmer.