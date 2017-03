Vil ha færre tilbygg som dette

Mange reagerte negativt på tilbygget som ble satt opp på den gamle rektorboligen i Kirkegata i Levanger i 2016. Sveitservillaen ble tatt i bruk i 1900 og var deretter eid av Staten, kommunen og fylkeskommunen, før det ble lagt ut for salg i 2015. Planmyndighetene i Innherred samkommune ga deretter de nye eierne tilllatelse til å bygge en modulkloss på villaen. Det er Kirkegata legesenter som nå holder til der, og det nye tilbygget er venterom og ekspedisjon.

Innherred fikk flere reaksjoner på det nye tilbygget, blant annet fra Per Anker Johansen som i dette innlegget stiller spørsmål ved hva som er god byggeskikk, Terje Carlsen som mener annekset er en konsekvens av politikken i 2014 og Sveinung Havik som sier at i det øyeblikket bygget kom på privat hender, ble formen påvirket av innholdet.

- Svekker verdien av den gamle rektorboligen

I lørdagens utgave av Aftenposten kan man lese om Riksantikvarens nye «fy-liste», hvor legesenteret i Levanger blir dratt frem som et dårlig eksempel.

I Riksantikvarens bystrategi for 2017-2020 skriver de følgende under et bilde av bygget:

«Tilbygg i Levanger som i stor grad svekker verdien av den gamle rektorboligen».

Nye retningslinjer

Riksantikvarens bystrategi inneholder anbefalinger til regional og kommunal forvaltning, utbyggere og eiere om hvordan viktige historiske bymiljøer skal forvaltes. Hovedtrekkene i de nye retningslinjene lyder som følger:

1. Nybygg og endringer skal i større grad videreføre byggeskikken og tilpasses det eksisterende bygningsmiljøet i høyde, volum, utforming og materialbruk.

2. Begrunnelsen for vern må være tydelig, og skal være premiss for hvilken bevaringsløsning som velges. Dersom opplevelsesverdiene til bygningsmiljøet er viktigst, kan bevaring av fasadene være løsningen. Vi mener at et bredt spekter av virkemidler er aktuelle, alt fra fredning og regulering til hensynssone, - til radikal transformasjon og fasadebevaring.

3. I de viktigste historiske bymiljøene skal nybygg, rehabilitering og endringer på eksisterende bygninger, være av høy kvalitet. Nye bygninger som er funksjonelle, av høy kvalitet og som bidrar til gode omgivelser, vil kunne bli framtidens kulturminner.

4. I bymiljøer hvor det tidligere er gjort uheldige grep, kan det gjennomføres byreparasjon. Dette kan være tilbakeføring eller oppføringer av nye bygninger som ivaretar miljøets egenart.

5. Fortetting i historiske bymiljøer og høyhus kan være gode grep som del av en bærekraftig og klimavennlig byutvikling. Det er imidlertid nødvendig å ta hensyn til de viktigste historiske bymiljøer og bylandskapet.

- En langsiktig og bærekraftig forvaltning av de historiske bymiljøene forutsetter at de gamle bygningene brukes og pleies, og at de historiske bygningsmiljøene fortsatt oppleves som attraktive bomiljøer med tilstrekkelige service- og forretningsfunksjoner, skriver Riksantikvaren på sine hjemmesider.