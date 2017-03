Best på arbeidsglede

Gyn-fødeavdelingen ved Sykehuset Levanger har vunnet Arbeidsgledprisen fra KLP.

Målet med prisen er å fremme yrkesstolthet og arbeidsglede som bidrar til helsefremmende arbeidsplasser rundt om i landet. Premien er en konsert med Hanne Sørvaag for de ansatte på arbeidsplassen deres, skriver KLP i en pressemelding.

Trygt og godt

Dette skriver juryen om prisvinnerne:

– Dette er en arbeidsplass som forteller om et trygt og godt arbeidsmiljø. Det legges stor vekt på tverrfaglig samarbeid, likeverd og trivsel. De ansatte gir mye av seg selv og opplever at jobben de gjør er viktig og gir stor arbeidsglede.

Verdens flotteste

– Vi er umåtelig glad i hverandre og er støttende til hverandre ved å kommunisere og være der for hverandre, sier Randi Dørum ved sykehuset Levanger. Og utdyper hvordan arbeidsdagen ved avdelingen oppleves:

– Tenk deg å få våkne en søndagsmorgen og vite at man skal på verdens flotteste arbeidsplass. Få være sammen med mennesker som skal få oppleve å bli foreldre. Hjelpe de og trygge situasjonen som kan oppleves på forskjellige vis. Vi jobber på denne avdelingen sammen som hånd i hanske og både leger, sykepleiere, jordmødre og barnepleiere kan sitte på vaktrommet og spise lunsj, prate om hverdagen og legge planer for neste sosiale tur. Her jobber vi med likeverd og tverrfaglig samarbeid.

Mange gode kandidater

Over tusen innsendte bidrag har blitt til ni finalister. KLPs jury har deretter jobbet knallhardt for å komme frem til tre vinnere og avdelingen ved sykehuset Levanger er en av disse.

– Det har vært et veldig morsomt arbeid og vi har hatt mange gode kandidater å velge mellom. Jeg er helt sikker på at vi har funnet verdige vinnere, sier juryleder og avdelingsleder HMS i KLP, Vibeke Os Bratlie.

De andre vinnerne er Tednebakkane omsorgssenter i Øygarden kommune og Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR) og Grenland Vestfold Biogass AS.