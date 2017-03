Gi dem en buff, en kinobillett og en lege!

– Levanger kommune kunne vært mer praktisk imøtekommende overfor studentene, mener Kai Lennert Johansen (Ap), politiker og dosent i musikk ved Nord universitet. Nå bringer han temaet opp på dagsorden i form av et spørsmål i onsdagens kommunestyremøte.

Savner oppdatert info om byen

Bakgrunnen er denne:

– På åpningsdagen ved hver studiestart er alltid ordfører tilstede for å hilse studentene velkommen. Samtidig orienterer han dem om Levangers mange fortreffeligheter. Det er vel og bra, men mange studenter gir uttrykk for at kommunen kunne vært mer «praktisk» imøtekommende. De savner for eksempel oppdatert materiell som informerer om byen og kommunen som helhet, og om aktuelle kommunale tilbud for studenter. En velkomsthilsen i form av en buff, en kinobillett, en refleks eller en liten velkomstpakke ville sannsynligvis også gitt et mer positivt inntrykk av at kommunen tar sin vertskapsrolle på alvor. Her ligger tydeligvis et ønske om mer dialog enn vi kan se i dag, skriver Kai Lennert Johansen.

Fastlegeutfordring

Det aller viktigste er likevel tilgangen til fastlege. Campus Røstad samler i overkant av 2000 studenter, og hvert år kommer det om lag 500 nye studenter hit fra fjern og nær.

– Vi har mange erfaringer med at studentene bidrar positivt i lokalmiljøet, ikke minst kulturelt. Samtidig er de ikke minst en viktig gruppe for næringslivet. Studentene møter imidlertid en del utfordringer når de har flyttet hit til kommunen vår. Den største utfordringen er å skaffe seg en fastlege. De har gjerne fastlege i heimkommunen, men den kan ligge langt unna, og de aller fleste fastlegene i Levanger har ikke rom for flere pasienter. Studentene gir uttrykk for at dette virkelig er et stort problem, argumenterer Johansen.

Hvordan kan ordføreren bidra?

Johansen fremmer følgende spørsmål til ordføreren i kommunestyret onsdag kveld:

– Hvordan kan ordføreren bidra til at kommunen i større grad kan løse de utfordringene studentene har med hensyn til å kunne komme til lege ved behov, og dessuten imøtekomme studentenes ønsker om økt informasjon og kontakt med vertskommunen?