Kommunen vil overta Høgberget barnehage

Under kommunestyret onsdag skal det vedtas om Levanger kommune skal overta den private barnehagen på Høgberget.

Høgberget barnehage har blitt drevet av tre barnehagelærerer og hadde oppstart sommeren 2005. Den er godkjent for 22 tilskuddsplasser.

Rådmannen har foreslått at kommunen overtar aksjene fra 1.6.2017, men at barnehagen drives som i dag over sommeren. På den måten vil det være kommunen som eier aksjene ved ordinær generalforsamling for 2016 og kan velge et framtidig styre som også vil bli avviklingsstyre for aksjeselskapet. I rådmannens innstilling står det også «så snart det er praktisk hensiktsmessig slås barnehagen sammen med Momarka barnehage og drives som en avdeling under denne. Aksjeselskapet vil så bli avviklet.»

Politikerne har tidligere ytret ønske om å øke andelen kommunale barnehageplasser. Saken skal behandles i kommunestyret onsdag 29. mars.