Åpner ungdomshuset «Panzer» torsdag

– Det blir taler, underholdning og snorklipping, forteller daglig leder Peer Taraldsen for ungdomshuset Panzer i Verdal.

Huset som tidligere er omtalt som Ungdommens hus, får torsdag klokka 17 sin offisielle åpning. Ungdommene tok riktignok i bruk huset i starten av desember.

–Det har vært et poeng at ungdommene har fått brukt det ei stund før det blir offisiell åpning. Til åpningen kommer det politikere, folk som har bidratt til huset, og så er det klubbkveld og åpent her som vanlig slik at det vil være ungdommer her, sier Peer Taraldsen.

Huset har åpent hver tirsdag og torsdag fra klokka 14 til 21. Taraldsen sier at bruken av huset har vært over all forventning så langt.

–Pila peker oppover og det er forferdelig mange brukere her. Folk har funnet seg til rette og begynt å lære huset å kjenne, sier Taraldsen.

Får sette sitt eget preg

Han viser fram en vegg full av skriblerier. En sortmalt vegg er bombardert med kritt-tegninger, ord og navn.

–Det skulle egentlig bare tegnes innenfor et oppmerka område, men så tok det av. Og jeg tenker at ungdommene må få gjøre som de vil, det er deres hus, sier Taraldsen.

Ungdomshuset inneholder mye. Det har tv- og spillrom, verksted, musikkrom, masse brettspill, og muligheter for både airhockey og biljard. Taraldsen sier at huset også brukes av andre grupper som leier seg inn, ikke bar ungdommer.

Nytt navn

Ungdomshuset har også fått seg et navn. Snart vil det komme opp skilt med navnet «Panzer».

–Vi fikk inn 150 forslag, og så har vi hatt en prosess med avstemming blant ungdommene for å finne rett navn. Det ble Panzer til slutt.

–Hva kommuniserer det?

–Det er et tøft navn, gliser Peer Taraldsen.