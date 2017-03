Ny storkontrakt til Kværner Verdal

Kværner Verdal skal bygge forsterkningselementer til Njord-plattformen og skriver onsdag under en 100-millioners kontrakt med Statoil, skriver Kværner i ei pressemelding.

Totalkontrakten innebærer en full oppgradering av skrog og plattformdekk, et prosjekt som skal sette Njord i stand til å kunne produsere olje og gass i flere tiår fremover.

Med i oppdraget er ingeniørarbeid, maling og transport til Stord der hoveddelen av oppgraderingen vil skje. Den nye kontrakten utgjør mellom 60 og 70 årsverk i Verdal.

– Vi har jobbet systematisk over tid med forbedringsarbeid, og gjennom dette vist at det er lønnsomt å gjøre dette arbeidet i Verdal. Sammen med kontraktene på leveranse av stålunderstell til Johan Sverdrup har Kværner i Verdal et solid og forutsigbart fundament som basis for kontinuerlig forbedring og langsiktig planlegging, sier konserndirektør for Structural Solutions i Kværner, Sturla Magnus i pressemeldingen.

Arbeidet i Verdal starter umiddelbart, og oppstart i fabrikasjon er planlagt til midten av september i år.