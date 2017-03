Roste brannsjefen fra talerstolen

– Når brannsjefen sitter her, synes jeg det er fortjent at det nevnes fra talerstolen. Jeg synes brannsjefen har gjort en kjempegod jobb. Jeg synes han har vært grundig i sin utredning. Det er faglig basert alt det brannsjefen gjør, og han får også veldig mye skryt fra en tredje kommune som kjøper tjenester fra oss på dette feltet, nemlig Frosta, som gir brannsjefen mye av æren for deres egen giv i brann- og beredskapsarbeidet. Og for å være ærlig, synes jeg brannsjefen har fått en del ufortjent kritikk den siste tida, uttalte Robert Svarva fra talerstolen da kommunestyret i Levanger onsdag kveld behandlet saken om opphøret av Innherred samkommune.

Da Verdal kommunestyre behandlet samme sak i mandagens møte, ville flertallet ha en bredere utredning for om mulig å se om det finnes muligheter for andre samarbeidsløsninger innen brann- og redningstjenesten enn bare med Levanger.

Levangerpolitikerne på sin side er imidlertid enstemmige i beslutningen om å gå videre på Mule-alternativet. Onsdag kveld vedtok de følgende: «Levanger kommune igangsetter arbeidet med utredning av nytt beredskapsbygg på «skoletomta» på Mule umiddelbart, uavhengig av hvilken samarbeidsløsning som velges.»

Vedtok å utrede mer om brann Flertallet av politikere i Verdal synes utredningsrapporten til brannsjefen er for tynn.