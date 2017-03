Ser fram til 9. september

Det nye teaterhuset til Nord-Trøndelag Teater blir feiret med brask og bram 9. september. Foruten to premierer på åpningsdagen, lover teatersjefen folkefest utenfor bygget. Så skal det gå slag i slag utover høsten.

–Vi går inn i den mest spennende perioden i teateret noensinne. Vi skal lage folkefest under åpningen av teaterhuset, og vi skal utvide turnévirksomheten til også å gjelde Sør-Trøndelag. Det er bare å glede seg, sier teatersjef Nora Evensen.

Komedien Kunst

Teatersjefen presenterte høstprogrammen i foajeen i nybygget onsdag. Spennet i satsninger er bredt. Det favner fra komedie, Duun-drama og garasje-teater til orkesterfortelling, dans og joik .

Kunst er den største produksjonen.

–Det er en herlig komedie, som handler om tre kamerater og et maleri. Komedien spilles overalt i Europa og appellerer til et bredt publikum, forteller Evensen. Spørsmålet som stilles er; hvor mye tåler et vennskap?

De tre kameratene spilles av Terje Ranes, Hans Petter Nilsen og teatrets egen skuespiller Tore B.Granås. Kunst er skrevet av Yasmina Reza, som har vunnet en rekke priser for stykket. Regissør er Maren Elisabeth Bjørseth fra Stjørdal.

Urpremiere

Det nye teaterbygget har to scener. På den lille scenen blir det på åpningsdagen urpremiere på stykket «Garage». Det er et samarbeid med Cirka Teater i Trondheim. Scenen vil bli fylt med motorer og mekaniske installasjoner. Stykket beskrives som grensesprengende, og det skal spilles 26 ganger både i gymsaler, kulturhus og samfunnshus over hele Nord-Trøndelag. Stykket er ment å være en viktig kommentar til den digitale og det stillesittende livet vi lever.

Duun-drama

Til glede for mange Duun-kjennere blir det ei ny teaterfortelling med stoff fra Namdalens forfatterhøvding.

–Vi hadde stor suksess med «Juvikfolket» i 2015. Nå satser vi på et fortellerteater med hans litt mindre kjente bok «På tvert», med manus av Otto Homlung. Stykket skal spilles av skuespillerparet Paul-Ottar Haga og Evy Kasseth Røsten. I «På tvert» følger vi Danel. Han er en ung mann som trosser et kraftig handikapp (den ene foten er på tvert, altså klumpfor). Danel er et dømmende «bygdedyr», men han lykkes med å skape sin egen framtid som handelsmann. Det eneste Danel ikke mestrer er kjærligheten og evnen til å elske.

Orkester og joik

Sammen med Musikk i Nord-Trøndelag, Kulturtanken og Nord-Trøndelag fylkeskommune lager Nord-Trøndelag teater en orkesterfortelling med nykomponert musikk for barn og unge. Orkesteret består av 22 musikere med tilknytning til Trøndelag fra Ambulo Ensembler. Stykket «Du sa, at æ sa» skal også ut på turne og spilles på sju steder.

Stykket Tjidtjie, som er samisk og betyr mamma, skal ha urpremiere under Olavsfestdagene i Trondheim. Tjidtjie skal spilles gjennom den kulturelle skolesekken for elever på den videregående skolen.

I stykket møter publikum en kvinne som forteller om sin oppvekst, da hun måtte flytte på samisk internatskole som seksåring og skilles fra sin mor.