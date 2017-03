Trøite gikk i rette med Reberg

– Jeg er glad ordføreren sier det ikke skal bygges noen mur mellom samarbeidende kommuner. Det er viktig at dette presiseres, for en del av utspillene i avisene fra høyt politisk hold var ingen strategi for å rive murer. Det var heller en strategi for å bygge murer, innledet Jostein Trøite (SV) da brannstasjon-saken kom opp til debatt i kommunestyret i Levanger onsdag kveld. Hvorpå han kikket på Alf Magnar Reberg (Sp), og kommenterte:

– Jeg vil ikke se på deg, for da kan folk tro jeg tenker på deg Alf Magnar. Jeg skal ikke nevne noen navn.

Det brakte latter i salen. Samtidig hentet Trøite inn alvorstonen igjen.

– Dårlig strategi

– Hvis en går ut i avisa og sier at en ikke skal høre på arbeidstakerne i en kommune som du muligens skal ha et samarbeid med, så er det etter mitt syn en dårlig strategi.

Jostein Trøite anmerket at Senterpartiet ellers i landet er imot kommunesammenslåing, men for kommunesamarbeid.

– Jeg har inntrykk av at her er Senterpartiet for kommunesammenslåing, men mot samarbeid. Hvis vi i framtida skal tenke oss et samarbeid, så må vi ikke starte en debatt på denne måten. Jeg skjønner at det kan være noen etterslengere etter noe som skjedde i fjor, men jeg synes ikke det er konstruktivt å bygge videre på personlige motsetninger som oppsto i forbindelse med fjorårets forhandlinger. Vi må se framover, poengterte SV-representanten, og ga ellers uttrykk for at han selv er for kommunalt samarbeid, selv om han er imot kommunesammenslåing.

– Jeg svarte ærlig

Til dette svarte Alf Magnar Reberg på denne måten:

– Jeg er for samarbeid mellom kommunene. Det har jeg også sagt hver gang jeg har uttalt meg om dette. Men så er det slik at når en journalist ringer meg og spør hva jeg mener om en sak, så bruker jeg å svare. Og jeg bruker ofte å svare veldig ærlig. Da jeg ble oppringt og spurt hva jeg mener om uttalelsen fra brannmannskapet i Verdal, så sa jeg det jeg mente. Først at jeg synes de gjør en veldig bra jobb. Og jeg synes lønna de får for det er vel fortjent.

– Og så sa jeg samtidig at jeg ikke kan se bort fra at lønna de har, som er et tillegg til ordinær lønn som de har i andre jobber, som er på 210.000 kroner, kan ha en innvirkning på at de sender et brev om at de fortsatt vil ha ei sånn ordning. I motsetning til en helkasernert brannstasjon hvor lønnsformen ikke blir den samme. Så det var bakgrunnen for at jeg sa som jeg sa. Jeg føler selv jeg ikke kan legge vekt på disse uttalelsene. Sånn er det i andre politiske sammenhenger også, jeg må velge hva jeg vil legge vekt på.