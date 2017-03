Ansetter to meglere fra konkurrenten

De som nå har blitt ansatt som nye meglere i firmaet er Ole Andreas Westerfjell og Ivar-André Årstadvold-Pedersen. Begge har tidligere jobbet i Eiendomsmegler 1 i Verdal.

Styrker posisjonen i meglermarkedet De har konkurrert mot hverandre i mange år. Nå slår de istedet seg sammen.

Daglig leder i Aktiv Innherred, Kristen Fostad, sier grunnen til nyansettelsene er en stadig økende oppdragsmengde.

- Det er for å styrke oss enda mer og spesielt på nye boliger og prosjekt. Vi er derfor glade for å ha fått tak i to erfarne meglerne som begge er lokalkjent, sier Fostad til Innherred.no.

- Kan du si noe om hvorfor meglerne har valgt å gå fra Eiendomsmegler 1 til Aktiv Innherred?

- Det vet jeg ikke. Det har jeg ikke spurt dem om. Men vi ser at vi begynner å bli en ganske attraktiv arbeidsgiver, og da er det enklere å få tak i folk, sier Fostad.