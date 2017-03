Dette kan bli Skogn i framtida

Levanger kommune har formidlet video hvor vi får et godt innblikk i hvordan framtidas trafikkløsning kan bli i Skogn sentrum dersom det blir slik Norconsult visualiserer det ved hjelp av 3D-modellering.

Som kjent er det jernbanekryssingen som har skapt masse frustrasjon i skognsamfunnet, ikke minst etter at BaneNor (tidligere Jernbaneverket) kom med sin innsigelse som i praksis stopper all nybygging i nærområdet.

– Slik håper vi Skogn sentrum vil bli om noen år, med to nye planfrie underganger for bil, gående og syklende. En lang planprosess er ferdig, og politikerne får reguleringsplanen til behandling neste uke, kommenterer Øyvind Nybakken, enhetsleder for kommunalteknikk i Levanger kommune.

Partene er for så vidt enige om hvordan ny trafikkløsning kan bygges, men fordelingen av kostnadene har man likevel ikke klart å bli forlikte om.

Og selv om det ser flott og fjongt ut i denne visualiseringen, er det likevel ikke alle som er altfor optimistiske, i alle fall ikke med tanke på framdriftsplanen.

– Ferdig i 2093, slik en kommenterer i debatt-tråden til en av delingene på Facebook.

Videoen er publisert i Levanger kommunes Youtube-kanal .