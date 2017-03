Ove er for alltid RBK-trønder

Ove Hammerbeck Giskås har funnet roen og ser framtiden lyst i møte på Sunnmøre.

Han bedyrer at det slettes ikke er noe problem å være trønder på den kanten, og det går også bra å være Rosenborg-patriot.

- Ingen problemer med å være Rosenborg-supporter?

–Nei. Du vet, det er verre å være sunnmøring i Molde. Såfremt jeg har mulighet får jeg med meg kampene i Molde og på Color Line stadion i Ålesund. Spør du meg om hvordan det går med RBK i år, så blir det bra. Det blir gull.

Ove Hammerbeck Giskås bor i Haram kommune, på Vatneeidet som ligger mellom Vatne og Tennfjord. Det er en halvtimes kjøring med bil fra Ålesund.

Kompis førte an

Det som brakte den sindige 38-åringen til den kanten av landet var i første omgang kompisen Kenneth Mansfield. Også han vokste opp i Verdal.

–Det var litt tilfeldigheter. Jeg var ferdigutdannet som logistikkingeniør fra høgskolen i Trondheim. Etter besøk hos Kenneth i ferien søkte jeg på en ledig jobb i samme selskap, og jeg fikk til-slag. Tanken var at jeg skulle få meg litt arbeidserfaring, men jeg har blitt her siden 2002.

Giskås fikk altså jobb i Haram Elektro, et selskap med rundt 55 ansatte som var et selvstendig firma i Aker Elektro konsernet. Senere ble dette kjøpt opp av Vard Electro AS. Med sine rundt 800 - 900 ansatte er selskapet tilknyttet det globale Vard Group som på verdensbasis har 9000 ansatte. Blant annet designer og bygger konsernet maritime spesialfartøy.

Hva jobber du med?

–Jeg er seniorinnkjøper. Det betyr at jeg blant annet styrer med innkjøp, vurderer leverandører og driver med kvalitets-kontroll.

I 2007 fikk Giskås et tilbud i jobben som han sa ja til etter ei helgs betenkningstid. Da bars til Vietnam som innkjøper der det skulle bygges opp et verft i Vung Tau som ligger i sørdelen av landet, ikke så langt fra hovedstaden Ho Chi Minh. Greenfield-prosjektet var i første omgang en toårsplan for Gisksås, men det ble seks år. I løpet av denne tiden gikk han kurs i fire år for å lære seg språket, noe som var lettere sagt enn gjort.

–Nei, jeg kan ikke si jeg snakker vietnamesisk flytende.

Men noe må han ha lært, iallfall ble han kjent med Nhi. Sammen har de fått sønnen Oliver som nå er 4,5 år.

Årene i Vietnam var rimeligvis både spennende og utfordrende. Kulturelt beskriver Giskås landet som åpent, med nysgjerrige og hyggelige folk. Maten er helt topp, god og sunn. Verst å blir «vant til» var varmen, skjønt det er slettes ikke til hinder for at familien årlig tar ferietur til det sørasiatiske landet.

Hva savner du mest fra Verdal?

–Det er familie og venner. Jeg har mor i Verdal, og tante og onkel. Så de savner jeg i det daglige.

Ditt beste minne fra Verdal?

–Jeg vokste opp i Vinne, og gikk på Verdal videregående. Når jeg tenker tilbake husker jeg spesielt somrene jeg var med bestemor og bestefar på laksefiske på valdet Fergemann i Ness. Det ble ikke laks på meg da, men bestefar tok flere. Det var artig.

Hva savner du minst?

–Nei, det er ikke noe spesielt.

Hva skal til for at du bosetter deg i Verdal?

–Da jeg begynte på studier hadde jeg lyst til å jobbe med tilknytning til verft. Logistikk virket interessant og ga jobbmuligheter. Men det var ingen plan om at det skulle være i Verdal. Nå trives vi veldig godt her i Vatneidet. Vi har kort vei til sjø med muligheter for sjø- og havfiske. Ellers er det veldig greit å være trønder her, og det er en del av dem i området, også av den eldre generasjonen.