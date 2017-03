Snart kan du sjekke skatten

Skattemeldingen erstatter den tidligere gjeldene selvangivelsen, men du må fortsatt kontrollere at registrerte opplysninger om deg er korrekte.

Skattemeldingen for de som mottar lønn, pensjon eller uføretrygd legges ut i Altinn den 4. april. Her finner du en oversikt over dine inntekter, fradrag, formue og gjeld for siste inntektsår (2016).

-Det viktigste er å faktisk åpne skattemeldingen og kontrollere at de tallene er korrekte. Foruten å sjekke at innrapportert lønn er korrekt, sjekk at alle lønnsforhold har kommet med dersom du har flere arbeidsforhold, skriver Regnskap Norge, som deler flere tips for hvordan å gå gjennom skattemeldingen.