Tar med Snøhula til sommer-Oslo

Søndag 18.juni deles de prestisjefulle Heddaprisene ut for 20-år på rad, denne gangen på Oslo Nye Teaters ærverdige hovedscene.

I jubileumsåret lanseres samtidig en splitter ny teaterfestival som har fått navnet Heddadagene, og som leder opp mot og avsluttes med prisutdelingen. Her går brorparten av de norske teatrene sammen for å vise et tverrsnitt av forestillinger fra hele landet.

Nord-Trøndelag skal vise Snøhula, som er et nyskrevet teaterstykke av Ane Aass og Rasmus Rohde. Det ble satt opp for første gang i fjor og ble en suksess for teateret. Nå blir det gjensyn med Snøhula i sommer. Juleforestillingen har i seg samme problemstillinger, enten det er sommerferien, påsken eller bursdagen som s år for døra. Snøhula handler først og fremst om Sigurd og familien hans. Forestillingen tar utgangspunkt i at hver dag får mer enn 80 barn beskjed om at foreldrene vil skille lag. I det øyeblikket snus barnas verden på hodet. I Snøhula ser vi familielivet gjennom Sigurds øyne, den første jula de ikke skal feire sammen.

Hele 29 norske scenekunstinstitusjoner står bak Heddadagene. Festivalen presenterer forestillinger som de ulike institusjonene og kunstneriske lederne selv har plukket ut som sitt foretrukne bidrag.

De Hedda-nominerte forestillingene velges ut av en samlet, uavhengig fagjury.