Trakk ut ung verdalpolitiker

18 år gamle Katrine Rennemo fra Verdal er leder i Innherred Unge Venstre og styremedlem i Verdal Venstre. Torsdag ble hun trukket ut til å delta på politikerskole.

- Høyt kvalifiserte personer

- Det kom inn svært mange gode søknader til Nasjonalakademiet i år, og det er alltid en utfordring å plukke ut hvilke ti som får delta på Unge Venstres nest høyeste skoleringsnivå. De ti som er plukket ut er høyt kvalifiserte personer som vi er sikker på vil gjøre en viktig innsats for Unge Venstres både i valgkampen og i tiden fremover, skriver Unge Venstre på sin nettside.

To oppgaver

Alle som søkte på nasjonalakademiet 2017 måtte svare på to oppgaver:

1) Kommenter påstanden ”Å være liberal betyr at man kan gjøre akkurat hva man vil, så lenge det ikke skader andre”

2) Du er leder i et lokallag som arrangerer et medlemsmøte. En av de nyere medlemmene kommer bort til deg og sier at vedkommende føler seg fryst ute av et av de eldre medlemmene. Hva gjør du?

26.- 30. april arrangeres toppskolering for de ti utvaltge medlemmene. På Nasjonalakademiet får de innføring i Unge Venstre hovedområder, debattskolering og skrivetrening.