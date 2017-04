Fantastisk møte for Skogn-elevene

For femte år på rad er håndballinjen ved Skogn folkehøgskole på studietur i Brasil. Siden oppstarten har de hvert år samlet inn penger til et barnehjem kalt Abrac i São Paulo.

Der bor cirka 30 barn mellom ett og 18 år som av ulike grunner ikke har foreldre til å ta vare på seg. Enkelte har fortid som gatebarn, noen har blitt mishandlet, mens andre er forlatt av mor og far.

Pantet flasker

Barnehjemmet får litt statsstøtte, men lever i stor grad av hjelpen de får fra organisasjoner og frivillige. Daglig leder er Marli Ribeiro, som selv sa opp jobben sin for å hjelpe gatebarna.

Noe av støtten barnehjemmet får kommer fra Skogn folkehøgskole. De samler hvert år inn penger som gis i sin helhet til Abrac.

– Gjennom å pante flasker, arrangere håndballcup, julekonsert og det vi kaller et Brasil-løp med sponsorer, har vi i år klart å samle inn 150.000 kroner, sier en av elevene ved håndballinjen, Hannah Elena Walseth (21).

Walseth er en av dem som nå er i Brasil sammen med elleve andre elever og to lærere fra Skogn. Hun var også med i fjor, og da hadde skolen med seg 120.000 kroner i gave til Abrac.

– Det var veldig spesielt å se igjen barna. De visste at vi skulle komme på besøk, og hadde gledet seg i lang tid, sier hun.

Barna ved hjemmet er satt ut til adopsjon, men Walseth forteller at det er sjeldent noen blir det.

– Den eldste ved hjemmet nå var 15 eller 16 år og hadde bodd der siden han var sju. Det minste barnet var bare seks måneder gammel, sier hun.

–Gir mye glede

Under besøket fikk elevene endelig overrekke pengegaven, klærne og lekene de hadde brukt lang tid på å samle inn.

– De ansatte ble selvfølgelig veldig glade. De sa at dersom det ikke hadde vært for oss, ville ikke barnehjemmet gått rundt. Barna forstår ikke så mye av det med pengene, det som betyr mest for dem er at vi kommer og leker med dem og gir dem oppmerksomhet, forteller Walseth.

21-åringen forteller at det ofte kun er to ansatte på jobb ved barnehjemmet, og at det å få besøk betyr mye for barna.

– De er ikke vant til å få mye omsorg, så når vi kommer og leker med dem, ser vi hvor mye glede det gir. De vil gjerne spille fotball, ta bilder og se på mobilene våre, det synes de er veldig spennende, sier hun.

Spilte håndballkamp

Elevene fra Skogn var på barnehjemmet i fire dager før turen gikk videre til havnebyen Santos, hvor de spilte håndballkamp mot deres damelag.

Deretter besøkte de øya Ilha Grande, og tilbringer nå de siste dagene før hjemreise i Rio de Janeiro.

– Vi får oppleve mye av det de ulike stedene har å by på. Vi har både fått spilt håndball, besøkt kjente attraksjoner, slappet av på idylliske Ilha Grande og skal nå utforske Rio, sier Walseth.