Flere utesteder i Verdal risikerer prikker

Verdal kommune har sendt brev til flere serveringssteder i kommunen for å ikke ha levert omsetningsoppgave.

Ikke overholdt frist

Kommunen har sendt brev til Pook Thaimat, Deera, Ørens og Stiklestad Golfklubb med varsel om tildeling av to prikker. Stedene hadde ikke overholdt fristen for å melde inn omsatt mengde alkohol og forventet omsatt mengde alkohol.

Formannskapssekretær Line Therese Ertsås i Verdal kommune opplyser til Innherred at Pook Thaimat og Stiklestad Golfklubb i ettertid har forklart seg og at ting er i orden. Saken frafaller derfor for deres del.

Ørens og Deera har frist til å gi en forklaring fram til 7. april. Deera har to prikker fra før av, som utgår 21. oktober 2018.

Til opplysning så skal en eventuell tildeling av prikker også behandles politisk i formannskapet.

Kan minste bevilling

Fra 2016 er det innført et prikktildelingssystem ved brudd på bestemmelser i alkoholloven. Ved brudd er det kommunen som gir bevillingshaver et bestemt antall prikker. Får man 12 prikker i løpet av to år, skal bevilling inndras i en uke.