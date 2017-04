En lastebil kjørte av veien på E6 i Fættenfjorden helt sør i Levanger mandag formiddag. Politiet meldte om ulykken klokken 10.23. Årsaken til ulykken er ikke kjent, men ingen personer er skadd.

- Ingen trafikale problemer før berging, melder politiet.

Vår fotograf som tilfeldigvis kjørte forbi forteller at det hele har skjedd på motsatt side av den gamle campingplassen ved Fættenfjorden. Det later til at lastebilen bare har skjenet av vegen og ut på åkeren ved siden av E6.