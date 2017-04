Møteleder Idar lover at det blir artig

– Innherred har mye godt kommunalt og økumenisk ungdomsarbeid. Men det er ikke koordinert, og konkurrerer av og til på en ugunstig måte. Derfor inviterer FAU ved Vårtun til storforeldremøte, der alle interesserte foreldre er hjertelig velkommen, informerer møteleder Idar Kjølsvik.

Alle stiller opp

Kultursjef Guri M. Sivertsen, og samtlige økumeniske ledere i Levanger stiller opp til samtale, gruppearbeid og paneldebatt.

– En stor og god sak for alle som ønsker seg det beste for ungdommene i Levanger med omegn, mener Kjølsvik. Han tilføyer at folk i Skogn og Verdal er inviterte.

Arrangørene gjør et poeng av at alle ønsker det aller beste for ungdommene våre og vennene deres, samt for barna våre som snart skal bli ungdommer.

– Vi trenger trygge og inkluderende ungdomsmiljø med godt innhold og rom til å utvikle seg som hele mennesker. Vi vil samarbeide med alle gode krefter i kommunen om dette, og ønsker at så mange gode krefter som mulig samarbeider, skriver arrangørene i invitasjonen.

Hver og en har mye å bidra med

De påpeker at man som foreldre både er usikre og ulike, men samtidig eksperter på egne unger og har mye å bidra med.

– Som foreldre og skole behøver vi informasjon om eksisterende tilbud, samtale om hvordan det gode kan gjøres bedre, og kanskje også nye former for samarbeid. Dette angår både skolen, kommunen og de kristne aktørene. Kanskje behøver fremtidens ungdommer nye og nyskapende tilbud som ennå ikke finnes. Kanskje behøver de nye former for samarbeid både mellom de kommunale og kristne miljøene. Kanskje behøver de nye former for samarbeid innad i det store, kristne mangfoldet Levanger er, mener mener arrangørene.

Møtet finner sted tirsdag 4. april.