Reagerer på at «snubletråden» fortsatt ligger der

22. desember skrev Innherred om at Verdal kommune må ta nye grep for å hindre at pasienter faller ved Ørmelen bo- og helsetun. Fylkesmannen ved fylkeslege Marit Dypdahl Kverkild hadde da konkludert med at kommunen har brutt Helse- og omsorgstjenesteloven.

Pårørendeklage

Bakgrunnen for tilsynssaken var en klage fra pårørende Frode Furunes. Han klaget på behandlingen hans mor, som blant annet har Alzheimers sykdom, fikk ved sykehjemmet. Et fall i august førte til at moren til slutt havnet på sykehus. Det som skjedde rundt dette fallet førte til klagen til Fylkesmannen. Også denne saken ble omtalt i Innherred.

Furunes poengterte i klagen til Fylkesmannen at moren hadde falt over gummilistene, som ligger under dørene til hennes rom.

– Uforsvarlig

I svaret fra Fylkeslegen ble det påpekt at fallforebyggende vurdering av pasientens rom og omgivelser burde foretas. Det ble også slått fast at den fallforebyggende helsehjelpen har vært uforsvarlig.

I etterkant av fallulykken har Verdal kommune arbeidet med en handlingsplan for fallforebygging. Denne skal understøtte at pasienter med behov fir individuelle og konkrete fallforebyggingstiltak får dette.

Vil fjerne lister

Frode Furunes er slettes ikke fornøyd med at gummilistene fortsatt ligger under dørene.

– Jeg mener disse for lenge siden burde vært fjernet, sier Furunes til Innherred.

Han har merket seg at det i svaret fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er referert til Pasientsikkerhetsprogrammet. Dette er et femårig, nasjonalt program som startet i 2014 og som skal redusere pasientskader ved hjelp av målrettede tiltak i hele helsetjenesten. Sentrale vurderingstema er blant annet belysning i rommet, om gulvflatene er glatte eller har hindringer.

Brann- og lydkrav

Anne Kari Haugdal, kommunalsjef for helse og velferd, har svart følgende til Innherred på hvorfor listene ikke er fjernet:

– Utformingen av bygg og dører er bestemt av brannrådgiver i 2004. For disse dørene er det brann- og lydkrav som gjør gummilistene nødvendig. De må være tette ved gulvet. Fjernes listene oppfyller dørene derfor ikke sikkerhetsnivået som kommunen må følge for dette bygget.

– Er listene vurdert ikke å utgjøre en fallrisiko?

– Sikkerhetsnivået, som beskrevet i forrige spørsmål, er kommunen forpliktet til å følge. Listene kan utgjøre en fallrisiko for noen av beboerne, men det blir risikovurdert.

– Hvilke tiltak er iverksatt eller skal iverksettes?

– Hver enkelt pasient blir risikovurdert for fall hvor blant annet det fysiske miljøet rundt pasienten blir vurdert. Ut i fra risikovurderingen blir det laget en oppfølgingsplan på hver enkelt pasient. Hvilke tiltak som iverksettes er individuelle ut i fra hver enkel pasient sitt behov, redegjør Anne Kari Haugdal.

Fylkesmannen har fått kommunens tilbakemelding på tiltaket «Handlingsplan for fallforebygging».