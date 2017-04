Drømmen førte dem til Sverige

Ekteparet bodde på Nesset på Levanger i mange år, og trivdes godt med det. Steinar kommer opprinnelig fra Levanger og Arnhild kommer opprinnelig fra Stiklestad og vokste opp på Ekle. Hun forteller om en trygg og god heim sammen med fire søsken.

– En mer heimkjær person som meg skal en lete lenge etter. Jeg ble litt mindre heimkjær da jeg traff Steinar, sier Arnhild.

Steinar drev en frukt og tobakkskiosk i Levanger i mange år, og Arnhild begynte etter hvert å jobbe der hun også.

– Vi hadde en felles drøm som gikk ut på å selge alt vi eide, og flytte til Kreta, sier Arnhild og legger til:

– Kundene ble også med i praten om drømmen vår, og etter mange år med butikkdrift, gjorde vi drømmen vår til virkelighet.

De solgte og ga bort det de ikke kunne ta med, fylte opp en 27 år gammel rosa lastebil, og satte kurset mot Kreta.

– Bare turen nedover var fantastisk, og enda bedre ble det da vi etter åtte dager stoppa i Sisi på Kreta, forteller Arnhild.

– Hvordan var hverdagen i et annet land og med en annen kultur?

– Det har vi tenkt på og helt ukjent var ikke Kreta. Vi har feriert der tidligere, det er litt av årsaken til at vi hadde lyst til å bo der.

– Hva fylte dere dagene med?

– Vi har hatt mange gode dager på Kreta. Vi har gått mange fine fjellturer, opplevd en flora som vi ikke har hjemme. Fugle- og dyrelivet er fantastisk og mange trivelige mennesker, som har tatt godt i mot oss. Vi har fått mange gode venner, sier Arnhild.

– Ellers så har vi hatt mye besøk hjemmefra, både fra familie og venner, noe som både vi og besøkende setter pris på. Vi har også hatt sightsing i områdene rundt oss. Besøkt lokale kafeer med masse god mat og drikke. Det er litt artig å kunne ta i mot besøk, og samtidig vise dem hvorfor vi hadde en drøm om å bo og leve på Kreta, sier Arnhild

Drøm nummer to var å fortsette reisen og etter sju år på Kreta gikk flyttelasset til Sverige.

– I juni i fjor kjørte vi oppover fra Kreta med en kassebil, og en personbil med henger. Det vi ikke fikk plass til solgte og ga vi bort, som vi gjorde da vi flyttet fra Levanger. Nå leier vi et hus på en gård og vi har funnet den riktige plassen for oss. Har fått oss hund som også trives sammen med oss. Her har vi det godt og her blir vi. Vi har vært flink til å følge drømmene våre, Steinar og jeg, sier Arnhild.

Hva savner du med Levanger?

– Det jeg savner med Levanger, er de gode samtalene vi hadde med kundene våre, og de gode vennene våre.

Hva savner du minst?

– Den skitne snøen.

Beste minne fra oppveksten?

– Da jeg ga Kong Harald blomster i 1965. Og det å sitte på potetsetteren og kaste råttipotet etter søstera mi som satt på andre siden. Og når mor kom med mat og kaffe på åkeren til oss. Kunne nok nevnt mye mer. Det er kanskje et godt tegn på at jeg hadde det fint i barndommen.

Hvordan holder du deg oppdatert i hva som skjer i Levanger?

– Vi abonnerer på Innherred, og så bruker vi facebook, facetime, instagram og telefon.

Hva skal til for at du og dere bosetter dere i Levanger igjen?

– Vi flytter nok ikke tilbake nå. Her har vi det godt.