Flyttet til Levanger - liker ikke bilstøvet

Forsker Paul Bernard Radstake, kommer fra Nederland, nærmere bestemt Utrecht.

Paul flyttet først til Trondheim i 2008, hvor han studerte på NTNU og etter hvert jobbet i noen år, før ferden gikk videre til Levanger i 2014. Bor i dag på Høgberget med samboer og stortrives med det.

Han kommer fra en familie på fire og der alle har stor interesse for å utrede og forske på forskjellige felt. En veldig glad og positiv mann, som ser mye positivt i å være forsker. Han er nysgjerrig og samfunnsengasjert og opptatt av natur og miljø.

– For tiden har jeg et engasjement hos Franzefoss Minerals, og da som laboratorieingeniør, som jeg finner veldig spennende og lærerikt.

Jeg er på leting etter en fast jobb selvfølgelig. Der jeg kan bruke mine ferdigheter til et samfunnsnyttig perspektiv, innen forskning av olje og gass eller kanskje rådgivning.

Hvilket inntrykk hadde du av Levanger før du kom hit?

– Det jeg viste om Levanger før jeg flyttet hit var ikke så mye. Jeg viste at det var en gammel handelsby, den ligger mellom fjord og fjell og at det er gode vekstforhold for kornproduksjon, planter og andre vekster.

Hva gjør Levanger unik?

– Det må være alle de fasilitetene byen byr på, av nærhet til sjøen, skogen, fjellet og alle de flotte stiene som er anlagt rundt omkring i Levanger.

Levanger er også et flott utdanningssted, som dekker både læreryrke, Nord Universitet, sykepleieskolen og det siste på dette feltet er legeutdannelse her på Levanger.

Vi skal heller ikke glemme fokuset på yrkesutdannelsen og de muligheter det byr seg. Blir litt stolt av en by som tilbyr så mye.

Hva mangler Levanger?

– Levanger mangler en god trafikkavvikling, mener jeg bestemt. Mye trafikk må gjennom byen, noe som tar bort noe av den flotte byens sjarm. Kunne med fordel ha vært flere butikker her også, da det ikke er alle som er like glad i kjøpesenter. Med en så hyggelig by, så hadde det vært bedre å kunne gå i by gatene og ta en kaffe, kjøpe seg en eksempelvis genser, uten å måtte ta bilen fatt.

Hva fikk deg til å flytte hit?

– Jeg har lest litt om de personene dere har intervjuet tidligere. De som har flytta hit og har flytta ut i avisa deres. Som så mange andre har svart, så var det nok kjærligheten for min del også. Min samboer og jeg stortrives her på Levanger.

Hvordan er en typisk levangsbygg?

– Ja, si det. Det første jeg tenker er at levangsbyggen er både åpen og trivelig. Men for å være ærlig så har jeg blitt mer kjent med folk som kun jobber her og bor utenfor Levanger, da fra både Stjørdal, Trondheim og Verdal.

Ikke til noen forkleining av Levangsbyggen, men kanskje var det bare tilfeldigheter. Jeg går kurs i dag og inntrykket mitt er at levangsbyggen er stolt av å bo og leve her, og det må jo være et godt tegn på at det er godt å bo her.

Føler du deg som en levangsbygg?

– Prøver i hvert fall å være en god samfunnsborger og godt humør har jeg, så kanskje jeg begynner å bli en levangsbygg?