Fylkesmannen skal sjekke norskopplæringen i Levanger

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag opplyser tirsdag at de i 2017 til 2019 skal føre tilsyn med Levanger kommunes forvaltning av introduksjonslovens §§ 6 og 19 og forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak knyttet til paragrafene.

Introduksjonslovens § 6 sier at det skal utarbeides en individuell plan for den som skal delta i et introduksjonsprogram, og den skal utformes på bakgrunn av en kartlegging av opplæringsbehov og hvilke tiltak som vedkommende kan nyttiggjøre seg.

Planen skal lages i samråd med den enkelte, og tiltakene skal listes opp. Planen skal også vurderes underveis, og eventuelt endres.

§ 19 gjør det klart at det skal utarbeides en individuell plan for den som skal delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap, med samme utarbeidelse som for introduksjonsprogrammet.

Når Fylkesmannen nå skal føre tilsyn med Levanger kommune, er det med formål om å bidra til økt etterlevelse av loven, og best mulig kvalitet i den kommunale tjenesteproduksjonen.

Fylkesmannen bemerker at brudd på introduksjonsloven faktisk kan ha konsekvenser for rettssikkerheten til deltakerne, i tillegg til samfunnsøkonomiske konsekvenser ved at overgang til utdanning eller arbeid for deltakerne kan bli forsinket.

Første møte mellom Fylkesmannen og Levanger kommune skjer 24. mai i år.