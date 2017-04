Gjødselspredning ut på høring

Frem til 30. april i år er en ny lokal forskrift om sprededato for husdyrgjødsel uten nedmolding i Verdal og Levanger ute på høring.

Ønsket utvidet spredesesong

I fjor høst fikk Innherred samkommune en henvendelse fra Levanger og Verdal Landbruksforum, som ønsket seg dispensasjon fra fristen for overflatespredning av husdyrgjødsel.

De forklarte at klimaendringer har ført til endret vekstsesong, med høsting av tredjeslåtten i slutten av september.

– Det er etter at fristen for overflatespredning av husdyrgjødsel har gått ut. Mange produsenter må tømme gjødsellageret etter at høstingen av gras er ferdig, og denne spredningen må foregå på overflateareal for å unngå pløying av store mengder jord, påpekte Roy Anders Berg på vegne av interesseorganisasjonen.

Samtidig som de ba om dispensasjon i fjor, ba de om at de lokale landbruksmyndighetene innførte lokale frister fra og med i år.

Politisk forslag fra Sp

Administrasjonssjefen innstilte likevel på at det ikke skulle innføres noen lokal forskrift og senere tidspunkt for spredning av husdyrgjødsel. Forklaringen var dårlig økologisk tilstand i vannforekomstene nærmest Trondheimsfjorden.

Et forslag fra Marit Voll (Sp) i et møte i februar ble imidlertid vedtatt mot bare én stemme for administrasjonssjefens forslag. Det gikk ut på å tillate spredning uten nedmolding frem til 15. september (fjorten dager lenger enn i dag) med 15 meter spredefri sone, samt fraråding av spredning på hellende mark mot vassdrag og forbud mot spredning etter 1. september i nedslagsfeltene til vannforekomstene med dårlig økologisk tilstand. I den foreslåtte lokale forskriften ligger det også at dispensasjon vil bli verre å få enn i dag hvis den nye forskriften innføres.

– Dispensasjon fra 16. til 30. september kan bare innvilges i særlige tilfeller, heter det.

Februar - november

Den lokale forskriften skal nå ut på høring, med frist for innspill 30. april. Blir den vedtatt i løpet av våren, kan spredning av gjødselvarer av organisk avfall skje mellom 15. februar og 1. november, og ikke på snødekt eller frossen mark. Uten nedmolding eller nedfelling blir fristen 15. september, som nevnt med noen restriksjoner.