Konfirmanter gjør en god gjerning i Verdal

Tirsdag ettermiddag og tidlig kveld får innbyggerne i Verdal årets konfirmantkull på døra med innsamlingsbøsser.

Dette er en landsomfattende aksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp, som bruker pengene til å arbeide for rent vann flere steder i verden.

Pengene kommer frem

Kirkens Nødhjelp mener å kunne dokumentere at 90 prosent av pengene som kommer inn går rett til formålet, og bare seks posent til administrasjon.

Til sammenlikning har det kommet frem at opptil 25 prosent av pengene som kommer inn på TV-aksjonen til NRK hvert år går bort i den slags.

På Garpa og Prærien i Verdal går blant andre Maria Øgstad og Andrea Rømo med bøsse denne kvelden.

- Jeg skal konfirmere meg borgerlig, så egentlig er ikke jeg med på aksjonen. Men jeg hadde så lyst til å gå sammen med Maria. Det er koselig å gå rundt på denne måten, smiler Andrea.

Bare en måned igjen

Maria forteller at de aller fleste kirkelige konfirmantene deltar i aksjonen, og at de har fordelt de ulike områdene mellom seg slik at det ikke blir så mange å besøke på hver. Andrea og Maria har fått oppgaven med blokkene i denne delen av Verdal sentrum, noe som er litt utfordrende, siden de er låst helt på utsiden og det ikke bare er å ringe på døra til beboerne.

Borgerlig konfirmasjon i Verdal i år (og Levanger for den del) er første lørdag i mai, det vil si den 6. mai.

- Jeg skal konfirmeres i Stiklestad kirke den 13. mai, forteller Maria Øgstad.