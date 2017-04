Topp jobb, men savner Verdal

Som konservator hos Riksantikvaren får Kjersti Marie Ellewsen (44) sett det fineste Norge har når det gjelder kulturhistoriske bygg.

– Ja, jeg blir kjent med hele Norge og får sett de gamle, vakre byggene og kirkekunsten. I tillegg til å ha Østlandet og Sørlandet som mitt ansvarsområde, har jeg fått «mast meg» til Nord-Trøndelag. Men vi jobber også på tvers av fylkene og utfyller hverandre med den fagkompetansen vi har.

Kjersti Marie Ellewsen flyttet fra Verdal etter videregående. Etter et år i Overhalla ble det et au pair-år i Østerrike. Antropologistudier i Trondheim førte henne videre til utdanning i Sverige og Danmark. I København ventet hun på inntak ved Konservatorskolen, men flyttet til Oslo da Konserveringsstudiet ved Universitetet i Oslo startet opp i 1998. Ellewsen var en av ni studenter som kom inn på det første kullet og som ble uteksaminert i 2001.

– Jeg fant altså faget mitt etter litt prøving og feiling.

Alle studentene fikk jobb. Kjersti Marie fikk først arbeid på Kulturhistorisk museum, på laboratoriet som tar seg av arkeologiske funn. i 2011 åpnet det seg en ny mulighet da Riksantikvaren søkte etter konservator for fredete bygg og kirker.

– Hvordan er tilstanden for slike bygg rundt om i landet?

– Det varierer veldig. Dessverre er det slik at kommunen har det økonomiske ansvar. For en liten kommune med tre middelalderkirker vil det være snakk om mange millioner ved restaureringsprosjekter, ettersom Riksantikvaren ikke har så mye tilskuddsmidler. Andre kommuner ikke bare ser behovet, men er også i stand til å ta godt vare på sine bygg.

Kjersti Marie Ellewsen har også hatt er par befaringer til Stiklestad kirke, sist i forbindelse med at det ble lagt nytt mønebeslag og tjæret på takrytter og sørportal.

Hun har gjort seg sine tanker om ikke kirken burde kalkes hvit, noe som ville forhindre at den suger vann. Her uttaler hun seg ikke på vegne av Riksantikvaren, men tenker høyt: - Er noe man kunne sett for seg? Kirka er viktig for mange, og mange har nok meninger. Det hadde vært morsomt med en lokal diskusjon rundt dette.

Hva savner du mest fra Verdal?

– Jeg lengter stadig vekk til det duvende åkerlandskapet om sommeren. Og jeg føler vi er langt unna slekta. Ellers savner jeg den uformelle tonen folk imellom, det å ta en prat på hjørnet. Her på Østlandet er det litt slik at folk har nok med seg selv og kalenderen. Nå har jeg en trøndernabo da, og vi låner egg av hverandre og sånt om det trengs.

Ditt beste minne fra Verdal?

– Det er besteforeldrene, jeg hadde «to sett». Jeg hadde besteforeldre på Mela og Øra. I Sørgata 10 møttes vi hver lørdag, klokka 14. Da var vi fire generasjoner samlet, ettersom oldeforeldrene bodde der i andreetasjen. Huset, som nå er flyttet, var som et skattkammer. Jeg minnes området med låve og stor hage med frukttrær. Nå er det parkeringsplass der. Jeg tror dette har gjort at jeg tidlig ble veldig opptatt av fysiske omgivelser, og at ikke alle ser verdien av det gamle rundt seg. Det kan gå litt fort i svingene i byplanleggingen.

Hva savner du minst?

– Jeg vet ikke helt, men jeg søkte meg ut som ung for å få annen input. En variasjon. Det ga meg en spennende jobb som jeg ikke bare vil bytte bort.

Hva skal til for at du bosetter deg i Verdal?

– Nå er det ingen jobber som konservator som lyses ut for hele Nord-Trøndelag. Men jeg kunne nok tenkt meg et slikt arbeid på Stiklestad. Nå er det vanskelig å flytte da, men barn som får rotfeste her vi bor i Kolbotn. Men vi besøker slekta i Verdal så ofte vi kan. Samboer Jostein, og Sonja (8) og Milla (14) er alle veldig glad i Verdal.