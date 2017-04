Avliver mytene rundt maleryrket

– Det er få som velger faget fordi de tror det er veldig ensformig arbeid og at det er et lavlønna yrke. Det er det ikke. Folk har feil inntrykk, sier medeier i Malermestran og leder i prøvenemnda, Kent Garberg.

Få som velger det

På videregående kan man velge bygg- og anleggsteknikk- linjen og deretter gå overflateteknikk for å bli maler. Det er det ytterst få som gjør.

– I fjor var det to i hele fylket, og det er for lite til at det blir en klasse, for det må være minimum seks elever. Det er et stort problem, sier Garberg.

Garberg og Vidar Mitchell i prøvenemnda har ansvaret for å rekruttere folk til yrket, men det går trått. De har prøvd å ta tak i problemet ved å besøke skoler i fylket, men får stort sett samme reaksjon fra alle.

– Det er ingen som vet hva vi egentlig holder på med, og det virker som elevene i stor grad velger det samme som kompisene sine, eller at foreldrene forteller at maleryrket er ensformig og dårlig betalt, sier Garberg.

Mangler arbeidskapasitet

Mitchell har vært i maleryrket i over 20 år, mens Garberg har vært det i snart 15 år. De påpeker at dersom man har fagbrev som maler, har man flere muligheter, blant annet til å bli byggingeniør.

– Malerfaget er veldig variert. Vi sparkler mye gips, gjør overflatebehandling, strielegging og vi sprøytemaler mye tak og vegger, sier Garberg.

– Hvis du ser på et nybygg har maleren vært borti 70 til 80 prosent av overflatene, kommenterer Mitchell.

Firmaet Malermestran, som ble etablert i Verdal for 14 år siden, har nå ni ansatte i tillegg til to personer fra NAV.

– Vi får mer enn nok av oppdrag, men vi mangler arbeidskapasitet. Det er litt krise, sier Garberg.

– Varierte arbeidsdager

To av dem som faktisk har valgt maleryrket er Svein Gustav Vangstad (36) og Ronni Garli (36). De holder nå på å ta svenneprøven.

– Jeg kan ikke huske sist vi hadde to svenneprøver samtidig. Det er i alle fall ti år siden, sier Garberg.

Vangstad har jobbet som maler i flere år, men har ikke tatt svenneprøven før nå.

– Jeg trives godt i yrket og det er veldig varierte arbeidsdager, sier han.

For Ronni Garli falt det veldig naturlig å velge yrket.

– Pappaen min var maler, i tillegg til flere fra Inndal hvor jeg kommer fra. Maleryrket er utfordrende, samtidig som vi er de personene som kan sette prikken over i-en på det ferdige resultatet, sier han.

Én søker

Fristen for å søke videregående opplæring gikk ut 1. mars, og Garberg vet kun om en person som har valgt overflateteknikk.

– Det blir det ikke noen klasse av. Men de har fortsatt mulighet til å endre ønske, sier han.