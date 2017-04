Fikk tårer i øynene av elevenes musikkprosjekt

Helt tilbake i 1979 startet Stein Farstad som musikklærer ved skolen. Noen år senere gikk han løs på det første musikkprosjektet til mellomtrinnet - og siden har det fortsatt. Ulike tema og sjangre har vært rammen om konsertene, som i nyere tid i enda større grad er blitt en helaften, der flere virkemidler er tatt i bruk. Nå baker noen av elevene til kaffesalget i pausen, andre lager kulisser, kostymer og sceneeffekter.

Mangesidig

Forestillingen er ikke bare scenisk, men har også korte avbrekk med videoinnslag, og i pausen kan publikum dessuten se en flott kunstutstilling i foajeen, som er en del av hele bildet.

– Musikkprosjektet var ikke min idé da, bemerker Farstad når Innherred veksler noen ord med ham i pausen. Han forteller at det var Rolf Stranden som i sin tid spurte Kjartan Høstland og ham om det ikke kunne være en god idé å gi elevene et avbrekk fra tradisjonell undervisning for å lage en oppsetting.

Men at Farstad er den som gjennom alle år har vært den store pådriveren for å holde tradisjonen kan han ikke benekte. Musikklæreren legger hvert eneste skoleår sjela i å få elevene til en hver tid til å yte sitt beste, og hjelper til både musikalsk og organisatorisk.

– Jeg har mange gode kolleger som også gjør en fantastisk jobb, og elevene er like flinke hvert år, sier han.

Nå er det imidlertid slutt. Etter dette skoleåret går Stein Farstad over i pensjonistenes rekker.

– Heldigvis er jeg trygg på at musikkprosjektet kommer til å fortsette selv om jeg ikke blir lærer her lenger, og det kommer fortsatt til å bli veldig bra.

En stor takk

Årets utgave står så visst ikke tilbake for tidligere oppsettinger, og det hele krones med en følelsesladd avslutning med musikklæreren i fremskutt posisjon og et massivt kor av elever som synger «Thank you for the music».

Det er også tittelen på oppsettingen, som altså er dedisert til den ivrige musikklæreren. Onsdag formiddag var det et voksent publikum i amfiet på skolen, og de ble brakt tilbake i den musikalske historien fra starten av. Forestillingen består av rundt 25 innslag, der sangene er hentet blant de mange hundre som er brukt i tidligere musikkprosjekt.

Først ut er en omskrevet versjon av klassikeren som i Norge er best kjent med Wenche Myhre - i oppsettingen kalt «Elever», mens den norske originaltittelen er «Vi lever». Så går det videre slag i slag med humoristiske innsmett og flere flotte sanger. Flest fra litt gamle dager i første akt, mens andre akt har en overvekt av litt nyere materiale - uten noen klar kronologi av den grunn.

Både smil og alvor

Ifølge hovedpersonen Stein Farstad begynte musikkprosjektet med vømmøltema, og i årene videre ble det Prøysen og Sandbeck. Alle disse tre elementene kommer tidlig i forestillingen, med moderne og stilfull dans til musikk av Michael Jackson innimellom.

På fint vis får elevene som ikke er fremtredende på scenen sin profilering i en bakomfilm, som viser mangfoldet av arbeidsoppgaver utover det rent musikalske.

Anledning til å trekke på smilebåndet blir det så absolutt med monologen Murar'n, herlig fremført av Espen Stubbe. Etter flere nye og gamle slagere, avsluttes første akt på strålende vis med Siv Tone Elnes i front av koret på Verdalsnatt - den lokale versjonen av Åge Aleksandersens Trondheimsnatt.

Etter pausen økes tempoet, først med et sprekt turninnslag, og deretter over i noen miljøpolitiske sanger i Stein Farstads ånd. Blant annet på melodien til Foo Fighters-låten Wheels, som virkelig rocker bra.

Slutter på topp

Stein Farstad hylles med jevne mellomrom i hele forestillingen, både med tekster om ham, ordspillsketsjen Farsdagskortet, i et eget videointervju (som er tekstet - veldig nyttig) og ikke minst i avslutningsnummeret.

Før den tid lot det voksne publikummet seg spesielt begeistre over Fru Johnsen - i Siri Andrea Akselvolls meget stødige skikkelse, og latteren runget igjen da Espen Stubbe kom tilbake i del to av Murar'n.

Avslutningen er som sagt til å få gåsehud av, og gjør at en meget variert og godt gjennomført forestilling slutter på topp. Stein Farstad får sin hyllest en siste gang torsdag kveld, og den er vel verdt å få med seg.