Kortere reisetid med tog

Ifølge en pressemelding fra Regjeringen, legges det for togpassasjerer i Trøndelag opp til følgende forbedringer som følge av tiltakene i Nasjonal transportplan 2018-2029:

Et miljøvennlig og mer effektivt togtilbud på Trønder- og Meråkerbanen i 2023. Elektrifiseringen av de i dag dieseldrevne banestrekningene Trondheim-Steinkjer og Hell-riksgrensen vil redusere klimagassutslippene. Å bytte ut dieseltogene med elektrisk drevne togsett gir en rimeligere togdrift for operatørene. Elektrifiseringen kan gi inntil syv minutter kortere reisetid på Trønderbanen, og det legges til rette for å kjøre med lengre togsett mellom Trondheim og Steinkjer.

En sikrere og mer effektiv avvikling av togtrafikken, med bedre punktlighet og regularitet, når det nye signal- og sikringssystemet ERTMS settes i drift på Nordlandsbanen. Tiltaket er planlagt ferdigstilt i 2022/2023.

Noe redusert reisetid for togene mellom Trondheim og Steinkjer etter innføring av Rutemodell 2027, med mulighet for ny ruteplan og økt frekvens i rushtiden på strekningen Steinkjer-Melhus.

Redusert reisetid for fjerntogene mellom Trondheim-Oslo med om lag 15 minutter i 2024 og ytterligere om lag 30 minutter i 2034. Reisetidsbesparelsen realiseres gjennom ferdigstilling av sammenhengende dobbeltspor på Dovrebanen fram til Åkersvika ved Hamar i 2024 og til Lillehammer i 2034. Reisetiden for fjerntogene mellom Oslo og Trondheim er i dag på om lag 6,5 timer.

Det er for elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen satt av 3585 millioner kroner i statlige midler i perioden 2018-2023.

Midler til vei

I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det foreløpig fordelt 6504 millioner kroner til prosjekter i Nord-Trøndelag. Av veiprosjekter som ligger inne i transportplanen, finner vi både E14 mellom Stjørdal og Meråker, samt E6 Åsen til Steinkjer. For sistnevnte er det satt av 710 millioner kroner i statlige midler fra 2024 til 2029, mens det for Stjørdal-Meråker er 190 millioner.

E6 Åsen – Steinkjer

Prosjektet E6 Åsen – Steinkjer i Nord-Trøndelag omfatter bygging av tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Dette vil bidra til å knytte Trondheim og Steinkjer, og områdene mellom, sammen til en mer integrert bo- og arbeidsmarkedsregion. I tillegg vil trafikksikkerheten bli bedret. Tidspunkt for gjennomføring vil bli sett i sammenheng med Nye Veier AS sin utbygging av E6 på strekningen Kvithammar– Åsen, slik at det blir sammenhengende standard på strekningen mellom Værnes og Steinkjer.

E14 Stjørdal – Meråker

Prosjektet E14 Stjørdal – Meråker i Nord-Trøndelag omfatter bygging av tofelts vei. Første del av strekningen fra Stjørdal planlegges med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.