En bil avskiltet i trafikkontroll i Verdal

Politiet hadde natt til torsdag trafikkontroll på E6 i Verdal.

- Vi kontrollerte promille og dokumenter, sier operasjonsleder i politiet Jan Tore Tiltnes.

Ingen ble tatt for promillekjøring under kontrollen, men et kjøretøy ble avskiltet på grunn av mangel på forsikring.

Kontrollen varte fra klokken 01.30 til klokken 02.30. Totalt ble 31 kjøretøyer kontrollert.