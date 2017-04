Utrykningspolitiet holdt torsdag morgen mellom klokken 10.00 og 14.00 trafikkontroll i Mulelia i Levanger.

Patruljen målte hvor stor avstand kjøretøyene holdt til dem foran seg. Fem lastebiler og to personbiler fikk da forenklet forelegg for å ha for kort avstand, melder politiet på Twitter.