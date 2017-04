Form og farger ga grubling for barna

Nylig hadde skolestartergruppa på Aker barnehage besøk fra Midt-Norsk realfag- og teknologisenter (MNRT) med lærer Ole Magnus Høydal i spissen.

Bygger om

MNRT er for tiden under ombygging og kan ikke ta imot besøk i sitt lokale på VIP senteret på industriområdet i Verdal. De bygger for tiden om deler av senteret til et Newton energirom med fokus på fornybar og ikke fornybar energi. Den andre halvdelen av arealet skal senteret fortsatt ha fokus på det «beste» av det gamle. Ombyggingen realiseres med hjelp fra Statoil-midler og sponsing av lokalt næringsliv. Siden Aker barnehage er deres samarbeidsbarnehage var de så heldige å få besøk av MNRT på sin egen hjemmebane.

For barna i barnehagen er matematikk en naturlig og nødvendig del av deres lek og hverdag. Hver eneste dag og i mange situasjoner kan vi få øye på matematikken i barnas aktiviteter.

Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger.

Filosoferte mye

Vi skal sørge for at barna har tilgang til og tar i bruk ulike typer spill, teknologi, tellemateriell, klosser, leker og formingsmateriell. Vi tilbyr materiell som gir barna erfaring med klassifisering, ordning, sortering og sammenligning.

Aker barnehage synes det er stas å være samarbeidsbarnehage med MNRT, og får hjelp og mange tips av Ole Magnus Høydal. Barna og Ole Magnus fikk lekt, undret og filosofert sammen en lang stund. Takk for besøket for denne gang og lykke til med ombygging. Vi gleder oss til å se resultatet.

MNRT