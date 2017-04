Volden-elevene gledet folket på helsetunet

Vi i 1.-4. klasse ved Volden skole har besøkt mange arbeidsplasser dette skoleåret, og fått lære om mange yrker. Fredag den 17. mars besøkte vi Verdal bo- og helsetun. Der fikk vi lære om hva de gjør der.

Det var to sykepleiere som viste oss omkring. De heter Anette og Hilde. De viste oss at de brukte smittedrakt og munnbind. Vi fikk målt blodtrykk og høre på hjertet vårt. De viste også hvordan man tar blodprøver.

Vi elevene i 1.- 4. klasse hadde øvd inn to sanger som vi sang for beboerne på Verdal bo- og helsetun. Vi sang Teddybjørnens vise og Barn av regnbuen. Noen jenter i 6. og 7. hadde øvd inn sangene med piano, gitar og bass, så de var med oss og spilte da vi sang. Det var mange beboere på sykeheimen som kom og hørte på oss, og vi fikk mye skryt for sangen vår. De som bor der syntes det var hyggelig at vi kom på besøk.

Vi fikk saft og kjeks av de som jobba der. Vi fikk også twist av en beboer.

Det var spennende der og vi koste oss veldig. Det var gøy der på Verdal bo- og helsetun.

Vi vil gjerne anbefale andre elever og dra til Verdal bo- og helsetun og synge og spille for de som bor der.

Hilsen oss i 1.-4. klasse ved Volden skole

ved Karoline Ørtugen