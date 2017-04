«Verdens beste SFO» har fått sin egen sang

Skolefritidsordningen på Nesheim skole i Levanger hadde påskeavslutning med foreldrene som publikum torsdag ettermiddag.

Gjorde jobben gratis

Der var det premiere på den helt ferske sangen som garantert kommer til å runge i SFO-lokalene rett som det er i fremtiden.

Magnus Hestegrei akkompagnerte på gitar, og elevene hadde på rekordtid lært seg tekst og melodi og sang flott og engasjert med under urfremføringen.

Barne- og ungdomsarbeider Åge Marius Christiansen på Nesheim SFO har laget sangen. Han spurte kompisen og artisten Magnus Hestegrei om å hjelpe til litt, og Hestegrei var ikke tung å be.

– Dette gjør jeg på dugnad, fordi jeg syntes det var en kjempeflott idé. Uansett er det ikke denne type oppdrag jeg livnærer meg av, å spille her handler om å vise ansikt og gi noe til grasrota, beskriver Hestegrei.

En belønning fra SFOen ble det riktignok: Ei skikkelig påskekurv med godsaker - som nok krever ganske mange mil på ski i påsken om han ikke skal rulle hjem fra påskefjellet som en snøball.

Fikk ønsket oppfylt

Han bedyrer at han ikke har gjort all verden med «råmaterialet» til Christiansen, bare ryddet litt opp i tekstlinjene. Det var for øvrig SFO-leder Furusets idé at skolefritidsordningen burde ha en egen sang.

Åge Marius Christiansen er veldig fornøyd med Hestegreis bidrag, og selvsagt at han stilte opp på avslutningen for å spille og synge sammen med barna.

Påskeavslutningen er en videreføring av den tradisjonsrike juleavslutningen på den gamle Nesheim-skolen.

– Vi fant ut at vi skulle bytte til påske da vi fikk ny skole. Konseptet er imidlertid veldig likt, sier Ingrid Furuset.

Sceneflinke barn

I en halv times tid før Christiansen og Hestegrei gikk på scenen var det barna som går på SFOen som fikk underholde publikum.

De viste frem blant annet turnøvelser, spilte fotball og to av elevene imponerte med trylling.

– Vi har ikke øvd så mye på triksene akkurat nå. Vi kan dem fra før, sier Sivert Løvås Valstad og Petter Hjulstad Aarøe. De snart ni år gamle tredjeklassingene forbløffet publikum og gode hjelpere blant den yngre garde på SFO med å være synsk, gjøre taustumper i forskjellig lengde like lange og med et lite kakk gjøre om en helt vanlig kortstokk til å inneholde bare kort av samme sort og verdi.

– Formålet med forestillingen er å vise frem hva barna holder på med på SFOen. Ikke alle voksne vet at det er svært allsidige aktiviteter. Det er fint å få frem at barna slett ikke bare sitter i ro og ikke gjør noe særlig på skolefritidsordningen, eller bare driver med tegning og perling, synes Ingrid Furuset.

Nye vømmølsanger

Til tross for påskeavslutning skal SFOen på Nesheim være åpen litt også i uka som kommer. For Magnus Hestegrei venter blant annet afterski-opptreden på Skallstuggu skjærtorsdag, og spilling på Ørens Meieri i Verdal dagen etter. Andre påskedag skal han i det nye studioet til Kenneth Aksnes og Lydfolket på Røra.

I år er det nemlig klart for flere nyskrevne sanger til Vømmøl, med Magnus Hestegrei og de lydhøre.

– De blir nok antakelig bare gitt ut digitalt. Håpet er at streamingen skal gi konsertoppdrag videre utover, sier Hestegrei.

Oppdrag på oppdrag

Det er to år siden han sa opp jobben i Normilk for å satse helt og fullt på musikken, og så langt har det ikke vært noe problem å fylle oppdragsboka. Sommerens største oppdrag blir Vømmølfestivalen, Torgfesten i Levanger og spilling under Åge-konserten i Folkeparken i Verdal i august. Men Hestegrei har allerede flere andre oppdrag på plass. Blant annet i Gäddede i Sverige i mai.

– Det har gått over all forventning, konstaterer Magnus Hestegrei, nå med en hel drøss nye unge fans også - som til slutt på SFO-avslutningen fikk høre ham synge om hvor flott Levanger er.

Nesheim SFO

Her på Nesheim har vi verdens beste SFO

Vi leike sammen, med en trygghet, både store og små

På SFO

På Nesheim

Ingen ska gå alein

På SFO

På Nesheim

Her e deinn rætte vein

Vi går i gymsalen, spælle fotball, og vi har fem på topp

Vi e på scenen og vi danse, det e bra fer sjel og kropp

På SFO...

Vi har utetid, uti myra vi, vi har sandkasseleik

Trampoline og hoppetau, vi har haugvis med kloke hau

som høre, sei og veit

Trivsel, leik og trygghet!

På SFO...

Tekst og melodi: Åge Marius Christiansen / Magnus Hestegrei