Hva med et anlegg for streetbasket eller parkour?

Prosjektet trenger ikke være veldig stort for at det du kan å få støtte i form av spillemidler. Nå utvider Levanger kommune fristen for å søke til over påske, nærmere bestemt 18. april.

–Jeg skulle gjerne fått inn flere innmeldinger enn de jeg har fått, spesielt nærmiljøanlegg. Selv om Levanger er en av kommunene med flest spillemiddelsøknader, ønsker jeg at flere blir kjent med denne ordningen og muligheten, sier idrettskonsulent Kjersti Nordberg.

Flere kan søke

For det er ikke bare tradisjonelle idrettsanlegg det kan søkes om spillemidler til. Støtteordningen gjelder mange andre aktivitetsanlegg, og også turstier. Det betyr for eksempel at velforeninger og borettslag også kan søke, i tillegg til idrettslag og kommuner. Det er nødvendigvis heller ikke bare kostbare anlegg som kan få støtte, informerer Nordberg.

–Nærmiljøordningen har nedre beløpsgrense for godkjent kostnad på kr 50.000, noe som gir tilskudd på 25.000, så her kan det være muligheter for flere lag og foreninger som vil utvikle lekeplassene og møteplassene i nærmiljøene sine, sier idrettskonsulenten. Hun har en mistanke om at det er mange som ikke kjenner ordningen godt nok, eller som tenker at den kun gjelder tradisjonelle og kostnadskrevende idrettsanlegg.

Fritt tilgjengelig

Kjersti Nordberg utdyper at det med nærmiljøanlegg menes utendørsanlegg for egenorganisert, fysisk aktivitet, beliggende i tilknytning til bo- og/eller aktivitetsområder.

Nærmiljøanlegget skal være fritt, allment tilgjengelig for egenorganisert, fysisk aktivitet, først og fremst for barn og ungdom (6-19 år), men også for lokalbefolkningen for øvrig. Nærmiljøanlegget kan unntaksvis brukes til organisert, idrettslig aktivitet, men egenorganisert, fysisk aktivitet skal ha førsteprioritet.

Eksempler

Eksempler på nærmiljøanlegg det kan søkes om spillemidler til: flerbruksområder, inntil 2400 m², med underlag tilrettelagt for eksempel til ballspill, hopp, løp, kast, turnaktiviteter, naturis, streetbasketanlegg, sandvolleyballbane, ballvegg/ballbinge, faste bordtennisbord, turvei/turløype/tursti lengre enn 500 meter, nærmiljøkart, anlegg for parkour, skateboard/rullebrettbane/inline hockey, trimparker, klatrevegg/buldrevegg/klatrestativ dimensjonert for barn og ungdom (6-19 år), BMX/offroad/trick/ferdighetsløype, kurver til frisbeegolf.

Halvparten

–Rene redskapslekeplasser, som sandkasser, husker, sklier, vipper, klatrehus og så videre faller utenfor ordningen. Personlig utstyr og forbruksmateriell som baller, racketer og lignende er heller ikke tilskuddsberettiget, opplyser Nordberg.

Det kan søkes om tilskudd på 50 prosent av godkjent kostnad. Maksimalt tilskudd per anleggsenhet er kr 300.000. Nedre beløpsgrense for godkjent kostnad er kr 50.000 (tilskudd kr 25.000). Grunnlag for tilskudd er begrenset oppad til kr 600.000. Nedre godkjente kostnadsramme er kr 50.000.